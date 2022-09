Djokovic debuta con una doble exhibición y deja a Europa cerca del título

El serbio barrió primero a Tiafoe y luego, junto a Berrettini en el dobles, puso la guinda El Team Europe se pone por delante 8-4, pero el domingo se decidirá todo

El serbio Novak Djokovic volvió al ruedo tras no poder participar en el US Open, por no estar vacunado, y lo hizo a lo grande, pasando por encima de Frances Tiafoe en tan solo 1h y 14 minutos. El primer set no tuvo historia ya que en menos de media hora ‘Nole’ le endosó un 6-1 al americano, que solo pudo verlas venir. El serbio parecía dispuesto a terminar por la vía rápida para llegar al dobles fresco y así lo hizo. El segundo set lo ganó por 6-3 para sumar dos nuevos puntos para el Team Europe. Djokovic sigue siendo una máquina competitiva pese a no jugar desde la final que ganó en Wimbledon.

El resto de jornada fue mucho más pareja. Matteo Berrettini abrió la segunda jornada de la Laver Cup venciendo en un partido muy igualado al canadiense Felix Auger Aliassime por 7-6, 4-6 y 10-7 en el súper tie break definitivo. Por su parte, Taylor Fritz, hizo lo propio y sumó dos nuevos puntos para el Team World al vencer al local Cameron Norrie en el súper tie break (6-1, 4-6 y 10-8).

La jornada en el O2 de Londres se cerró, como es habitual, con el dobles. Djokovic junto a Berrettini se impusieron a la pareja formada por De Miñaur y Sock por 7-5 6-2, dejando el marcador global en 8-4 a favor del Team Europe.