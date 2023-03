Alcaraz se mide a Tommy Paul, el verdugo de 'La Armada'

El español se enfrenta este martes al estadounidense, que suma 12 victorias consecutivas contra tenistas españoles “Perdí el primer y único partido que jugué contra Tommy, sé que es un jugador de mucho talento", asegura Alcaraz

Los octavos de final del Masters 1000 de Miami deparan un duelo ‘trampa’ para Carlos Alcaraz. El español, que necesita ganar el torneo para mantener su condición de número uno, se enfrenta a un Tommy Paul que es el azote de ‘La Armada’: lleva 12 triunfos consecutivos contra tenistas españoles.

La racha se inició en 2022 en la primera ronda del Masters 1000 de Roma cuando el estadounidense superó por un doble 6-4 a Albert Ramos. Continuó en Wimbledon al doblegar en su debut a Fernando Verdasco (6-1, 6-2. 7-6) y la siguiente víctima fue el propio Carlos Alcaraz. El murciano sucumbió en su estreno en el Masters 1000 de Montreal frente a Paul por 6-7, 7-6 y 6-3. Es su único precedente y este martes tendrá opción de ‘vendetta’.

Desde entonces, Bernabé Zapata (US Open 2022), Martín Landaluce y Nicolás Álvarez Varona (Gijón 2022), Roberto Bautista, Rafa Nadal y Pablo Carreño (París 2022), Alejandro Davidovich y Roberto Bautista (Open Australia 2023) y de nuevo Davidovich, en segunda ronda del actual torneo de Miami, han ido quedándose también por el camino.

“Perdí el primer y único partido que jugué contra Tommy, sé que es un jugador de mucho talento, un jugador top, tengo que jugar mi mejor tenis y a ver qué pasa. Vi muchos partidos suyos, me gusta verle jugar. Tiene mucho talento, hace parecer las cosas simples y me gusta ver a estos jugadores. Lo está haciendo muy bien, es rápido, golpea fuerte con la derecha y el revés. Me gusta jugar estos partidos, será duro y sin duda lo voy a disfrutar”, reconoció Alcaraz sobre su próximo rival tras superar a Lajovic.

La racha de Paul ante los españoles

Roma 2022 (primera ronda) Albert Ramos (6-4, 6-4)

Wimbledon 2022 (primera ronda) Fernando Verdasco (6-1, 6-2, 7-6)

Montreal 2022 (primera ronda) Carlos Alcaraz (6-7, 7-6, 6-3)

US Open 2022 (primera ronda) Bernabé Zapata (4-6, 6-3, 2-6, 6-0, 7-5)

Gijón 2022 (primera ronda) Martín Landaluce (6-3, 6-0)

Gijón 2022 (segunda ronda) Nicolás Álvarez Varona (6-3, 7-6)

París 2022 (primera ronda) Roberto Bautista (6-4, 6-4)

París 2022 (segunda ronda) Rafa Nadal (3-6, 7-6, 6-1)

París 2022 (octavos) Pablo Carreño (6-4, 6-4)

Open Australia 2023 (segunda ronda) Alejandro Davidovich (6-2, 2-6, 6-7, 6-4, 6-4)

Open Australia 2023 (octavos) Roberto Bautista (6-2, 4-6, 6-2, 7-5)

Miami 2023 (segunda ronda) Alejandro Davidovich (6-3, 7-5)