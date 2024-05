'Mendi', en la mesa de Mourinho y Ancelotti

En marzo de 2023, José Luis Mendilibar llegaba al banquillo del Sevilla. Dos meses después, se proclamaba campeón de la Europa League. En febrero de 2024, el vasco relevaba a Carlos Carvalhal en el banquillo de Olympiacos. Tres meses después, levantaba el primer título europeo de la historia del club griego, la Conference League.

"Pasaríamos a la historia del club y de Grecia ganando la Conference. Será muy duro, pero nunca se sabe", declaraba el técnico de 63 años. Efectivamente, el gol de El Kaabi lo convirtió en historia viva de Olympiacos, y lo colocó en un club muy selecto del que forman parte muy pocos técnicos en Europa.

SOLO CINCO ENTRENADORES

Solo cinco entrenadores han ganado dos títulos continentales diferentes y de forma consecutiva. Nereo Rocco, con el Milan (Recopa en 1968 y Copa de Europa en 1969), Bob Paisley, con el Liverpool (UEFA en 1967 y Copa de Europa en 1977), Giovanni Trapattoni, con la Juventus (Recopa en 1983 y Champions en 1984), José Mourinho, con el Oporto, (UEFA en 2003 y Champions en 2004) y Rafa Benítez, (UEFA con el Valencia en 2004 y Champions con el Liverpool en 2005).

Sin embargo, la consecución de este título le dio otros muchísimos honores. Para empezar, José Luis Mendilibar será leyenda en Grecia para siempre. Él le ha dado al país (y a Olympiacos) el primer título en la historia de las competiciones europeas de clubes de fútbol. A su vez, iguala a Carlo Ancelotti como únicos entrenadores en la historia con dos títulos europeos después de haber cumplido 62 años.

Mendilibar, con el título de Conference League / Olympiacos

"Estas cosas me están llegando casi al final de mi carrera. He estado en equipos donde el trabajo era salvar la categoría, que también es un gran triunfo. Pero el poder ganar un torneo europeo te agranda un poco más y todavía no estoy acostumbrado a ello", declaraba antes del histórico choque. El fútbol griego nunca lo olvidará. Ahora, tampoco el europeo.