Así es la nueva vida de Jorge Javier Vázquez alejado de las cámaras, bien acompañado y en su propia mansión

El presentador está viviendo de lujo desde que anunció que se alejaba de la televisión Tras una carrera notablemente larga, su vida ha dado un giro al retirarse

Hace ya un tiempo desde que Jorge Javier Vázquez se retiró del mundo de la televisión para poder dedicarse a vivir su vida de otra forma alejado de las cámaras. Ahora el famoso presentador de televisión, que se ha encargado durante años de ser una de las principales caras visibles del exitoso 'Sálvame', ha explicado cuales son exactamente las razones de su retirada, para callar así los rumores y especulaciones.

"El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero", decía Vázquez en una publicación de Instagram para dejar claro que no piensa volver al mundo de la televisión y que necesita descansar un poco después de tantos años de carrera delante de las cámaras.

Ahora el presentador disfruta de su vida en una mansión de 700m² ubicada en la urbanización de La Florida, en la que puede estar tranquilo junto a sus animales: cinco perros y Fortunato, el burro que se sumó a la familia hace unos pocos meses. En varias publicaciones en su cuenta personal de Instagram hemos podido ver como él y sus mascotas están muy unidos y disfrutan de la vivienda día a día.

Además del apoyo de sus mascotas, Jorge Javier Vázquez también cuenta con el de su madre, María Morales Martínez, y sus dos hermanas, Ana y Esther, con quienes está muy unido tal y como podemos ver en su Instagram. Quién también le sirve de apoyo es su expareja, Paco, con quién ya no comparte una relación sentimental a pesar de que pasan mucho tiempo juntos, hacen viajes y mantienen una gran amistad.