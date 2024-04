El tremendo zasca de esta soltera al ver a su cita: "Yo pedí un Mario Casas, no un Mario Escasas"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Juan un estudiante de Madrid que acudió al programa con una falta escocesa porque sus antepasados eran del clan MacMillan, por eso se vistió de esa manera para honrar a sus ancestros vikingos.

A cenar con Juan ha venido Nicolt, una joven colombiana que se considera "muy carismática" pero la química no ha funcionado bien porque ninguno de los dos solteros ha sentido un "flechazo" al verse.

"Es una chavala muy guapa, pero no es lo que me esperaba. Me esperaba a alguien con un estilo más alternativo. Ella es un poco pija", ha dicho Juan sobre su cita.

Aunque Nicolt tampoco pensó que cenaría con un chico tan distinto a ella: "No es de mi estilo. Yo pedí un Mario Casas, no un Mario Escasas", ha expresado al verle.

Aún así Juan confesó que no le da una especial importancia al físico, porque lo que busca es una chica con una "mentalidad" afín. Mientras que Nicolt aseguró que le gustan los hombres "caballerosos, alegres y carismáticos".

Ante una cena que no acababa de arrancar, el programa puso música para arrancar a los solteros a bailar y así superar sus diferencias, pero ni el momento divertido pudo con la tensión:

"A Juan le sangre caliente, le falta sazón, le falta un poco de flow. A Juan le faltan tantas cosas", declaró Nicolt, entre risas, al equipo de Cuatro.

Y ya para colmo todo se acabó de complicar cuando la colombiana que no la podía invitar a cenar porque solo tenía 12 euros en la cuenta bancaria.

"Para mí es normal que no me invitara, pero fue un poco fuerte que me dijese que no tenía ni un duro. Eso te baja un poquito el ánimo", ha dicho Nicolt. En la decisión final ambos lo tenían claro, no querían tener una segunda cita.