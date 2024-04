Un soltero de 'First Dates' desvela todo lo que ocurre detrás de cámaras: Este es el dinero que pagan por participar

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Ahora, Adrián Navarro ha explicado a través de TikTok su experiencia en el formato y ha revelado algunos detalles detrás de las cámaras. El influencer ha explicado que pagan 60 euros por asistir y pagan tanto la ida como la vuelta del medio de transporte hasta llegar ahí. "En la Estación de Atocha me recogió un chofer y me llevó a San Sebastián de los Reyes, donde se graba 'First Dates'. Si vives en Canarias, Baleares o Ceuta te pagan el avión y te recogen en el aeropuerto".

"La cena no se paga"

El participante ha asegurado que la cena no se paga. "Te dan tres billetes de 20 de esos 60 euros y la cena vale 20 euros, pidas lo que pidas. En bebida es barra libre y en la comida tienes un primero, un segundo y un postre, que siempre son los mismos".

Adrián ha asegurado que la comida se hace en un restaurante que está al lado, y cuando llega la hora de pagar, "tienes que poner uno de esos billetes de 20 euros que te han dado de los 60, y cuando sales del restaurante, te lo devuelven".

Qué ocurre cuando acaba la cita

El participante ha explicado que una vez se acaba la cita, llevan a los comensales a una sala donde le hacen una entrevista individual "en la que preguntan todo lo que ha pasado en la cita", y después se graba la decisión final con las dos partes implicadas.

Sin embargo, digas que sí o digas que no, Adrián asegura que estás un rato más con la persona, ya que están en la misma sala y luego cada uno tiene que volver a su casa. Por tanto, coinciden con el chofer de vuelta.