Una soltera de 'First Dates' alucina al ver a su cita: "Me ha sorprendido la estatura"

El programa ha juntado a Laura y Fran El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Laura (23 años) y Fran (28). Nada más conocerse, el soltero ha comentado que "no esperaba una cosa en concreto y me ha sorprendido a bien". La comensal ha asegurado que le "ha sorprendido la estatura" del joven porque se suele "fijar en chicos bajitos".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que coinciden en varios aspectos. Aun así, algo que ha llamado la atención a Fran es que Laura ha desvelado que no ha tenido ninguna relación: "23 años y que no haya tenido una relación medianamente seria, me echa un poco para atrás".

Algo que les ha unido ha sido el tema de los doblajes, ya que a ambos les gusta imitar voces. El soltero ha comentado que dobla al Gato con Botas, al Minguito de 'La que se avecina', e incluso, ha hecho la demostración de Luigi. Ella ha explicado que imita a Shin Chan, además le ha puesto la voz de Penélope, la guía del GPS: "No le importa por así decirlo hacer un poco el ridículo, en eso somos muy iguales, me cuesta un poco pero cuando me lanzo, también", ha declarado el chico.

En la decisión final Laura ha desvelado que le gustaría tener una segunda cita con Fran porque le ha gustado y se ha quedado con ganas de conocerlo más. El soltero también ha explicado que le gustaría tener un segundo encuentro porque le ha faltado tiempo.