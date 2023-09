Hallan muerto a un participante de 'First Dates' e hijo de una exconcejal del PP

El joven se presentó al formato en noviembre de 2021 Enrique era hijo de una exedil del ayuntamiento de Hellín (Albacete)

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera que junta a parejas en una cita a ciegas. Los participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Enrique López, un joven de 22 años e hijo de una exedil del ayuntamiento de Hellín (Albacete) se presentó al formato en noviembre del 2021. Ahora, se ha conocido una triste noticia: su cadáver ha aparecido en el río Júcar. Se denunció su desaparición la madrugada del 14 al 15 de septiembre en las cercanías del mirador Camilo José Cela de Cuenca.

El chico estaba estudiando arte dramático y aseguró que se enamoraba muy rápido: "Voy en el metro y me enamoro. Y me voy de fiesta, me lío con uno y me enamoro. ¡Y me he liado con él de fiesta y nada más, pero me enamoro!".

Su paso por el programa fue muy comentado debido a las exigencias que ponía en el amor: "A mí me gustan los yonquis. En plan, que esté en un banco y tú lo veas y digas: 'Puf, me va a joder la vida'. Esos son los que me gustan a mí. Los macarras, no los buenos. No quiero un cayetano ni un ingeniero, quiero un 'antifa' que me regale mecheros".

Enrique explicó que su madre, exconcejala del Partido Popular, le iba a matar por las cosas que decía. Aun así, la cita con Javier fue muy buena, y ambos llegaron a la decisión final con ganas de tener una segunda cita.