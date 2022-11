Una soltera sobre su cita en First Dates: “No me ha atraído nada en absoluto”

Miguel Ángel y Mer han tenido una cita cordial, pero él no era el prototipo de ella "Afeminado" le ha calificado Mer a su cita de 62 años

Mer y Miguel Ángel han tenido una cita cordial, pero la misma no ha salido como se esperaban ninguno de los dos. Él, soltero de 62 años, se consideraba alguien tierno, sensible, ilusionado e implicado en las relaciones. Por supuesto le fascina la belleza y buscaba en First Dates algo serio y estable con una mujer que fuera moderna e independiente. Un curriculum muy completo. A cumplir estas expectativas ha ido Mer, que encajaba en casi todo lo que pedía Miguel Ángel.

Ella estaba a punto de jubilarse y quería encontrar a alguien con quien viajar y disfrutar de la vida en general. No obstante, cuando ha visto a Miguel Ángel sus ilusiones se han torcido, ya que aunque ha visto que era un hombre amable, no le ha atraído nada físicamente. “Me esperaba una persona más alta que yo, más corpulenta y más hombre. Lo he visto un poco afeminado” decía ella a cámara.

En la decisión final ella se ha mostrado seria y le ha dicho que no le gustaría tener una segunda cita con él. Miguel Ángel si quería repetir, pero al menos podrá hacerse una rica crema con las calabazas que le han dado.