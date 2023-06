De 'Sálvame' a apicultor: así ha sido el primer día de este colaborador en su nuevo trabajo

El formato emitirá su último programa el próximo viernes 23 de junio Los colaboradores se han visto obligados a buscar un nuevo trabajo

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2009 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

Hace unas semanas se comunicó que, definitivamente, 'Sálvame' ha llegado a su final. Será el próximo viernes 23 de junio, cuando el formato desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco. el formato 'Deluxe' lo hará el 7 de julio, por "ajustes de programación".

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación ha decidido cambiar la imagen de Telecinco: "Salem quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable", según aseguran varias fuentes.

Alonso Caparrós ha querido enseñar al programa su primer día como apicultor: "Tengo miedo, pero muchas ganas, muchas ganas de aprender", ha asegurado.

El colaborador televisivo ha explicado su pasión por las abejas: "Me han gustado desde niño, yo crecí con la Abeja Maya (…) No hace mucho, leyendo por casualidad una cosa, cayó en mis manos el capítulo de un libro que hablaba sobre abejas. Me quedé alucinado, estupefacto".

Alonso Caparrós como apicultor | Mediaset

Caparrós se siente fascinado por la vida de estos insectos y sobre cómo viven en su día a día. Es tanto su interés por las abejas, que ha querido meterse como apicultor para salvarlas del hombre: "Nos las estamos cargando. Lo de hacer miel y preocuparme por ellas y querer tener enjambres, obedece un poco a eso (…) Una cosa es que nos pasemos el día diciendo ‘uy, qué mal están las cosas’ y otra cosa es ponerse a hacer algo que ayude a solucionarlo. En mi caso va a ser tener abejas".