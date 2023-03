Los rivales de Blanca Paloma en Eurovisión 2023: las 10 canciones que le pondrán las cosas difíciles

El próximo 13 de mayo se celebra en Liverpool la final del Festival de Eurovisión 2023 Suecia, Finlandia y Noruega son los países que se erigen como favoritos en estos momentos

Ahora que las 37 canciones de Eurovisión 2023 se encuentran disponibles, es momento de analizar cuáles son las posibilidades de Blanca Paloma, con su EaEa, en el Festival de música más importante a nivel europeo. A pesar de que se mantiene en el Top 10 de todas las encuestas, la competencia es voraz y estos son sus rivales a día de hoy.

Suecia - Loreen 'Tattoo'

La clara favorita de la edición es Loreen, representante de Suecia en 2012 que ya ganó con el éxito mundial Euphoria, y que ahora vuelve a arrasar con Tattoo, un tema aún más intimista que triunfó en Estocolmo gracias a su puesta en escena tan única.

Finlandia - Käärijä 'Cha cha cha'

Si alguien puede hacerle pupa a Loreen es Kaäärijä, el cantante que se esconde detrás de 'Cha cha cha', un tema en finés que se pega como el super glú y que posee una de las puestas en escena más divertidas de Eurovisión 2023.

Noruega - Alessandra 'Queen of Kings'

Alessandra ya sabe lo que es hacerse viral en TikTok con Queen of Kings, canción con la que acumula más de 24 millones de reproducciones y decenas de miles de publicaciones en TikTok. ¿Será suficiente para arrasar en Eurovisión 2023?

República Checa - Vesna 'My Sister's Crown'

Vesna generó expectativas muy elevadas con My Sister's Crown, pero tienen pendiente mejorar una puesta en escena muy pobre que ya vimos en su preselección nacional. Sin embargo, el tema es potente, está compuesto en varios idiomas y con él, estas tres cantantes quieren alzar la voz en toda Europa.

Francia - La Zarra 'Évidemment'

A pesar de haberse quedado un tanto descolgada por ser de las primeras canciones potentes en aparecer, La Zarra lo tiene todo para arrasar en Liverpool: presencia, calidad y un tema con un estilo francés maravilloso.

Reino Unido - Mae Muller 'I Wrote a Song'

Mae Muller, con más de 7 millones de oyentes mensuales en Spotify, ya sabe lo que es el éxito dado que ha triunfado con Better Days (colaboración junto a NEIKED que acumula más de 380 millones de reproducciones). Y nadie puede negar que I Wrote a Song se pega muchísimo. ¿Sabías que en el videoclip aparece Josh Huerta, uno de los bailarines de Chanel?

Israel - Noa Kirel 'Unicorn'

Israel da la sorpresa con Noa Kirel, quien busca ser la Chanel de Eurovisión 2023 con un tema especialmente pensado para crear espectáculo sobre el escenario. A pesar de ser una mezcla difusa de géneros y de armonías, Unicorn es uno de los temas más mainstream de la edición y puede ser un exitazo a nivel mundial.

Austria - Teya & Selena 'Who the Hell is Edgar'

Menuda maravilla se han marcado Teya & Selena con Who the Hell is Edgar, un tema con el que ambas artistas critican la industria musical y su tendencia a lanzar temas para TikTok. Es divertida, es pegadiza, y solo hay dudas acerca del posible directo.

Georgia - Iru 'Echo'

Cuando se publicó su primera imagen, muchas voces se quejaron de una posible inspiración de Iru en Blanca Paloma al utilizar un vestido con flecos rojos. Cuando Echo se pudo escuchar, estas dudas quedaron disipadas porque la canción poco o nada tiene que ver con EaEa. ¿Logrará Georgia colarse en la final tras 7 años sin pisarla?

Armenia - Brunette 'Future Lover'

Brunette había generado unas expectativas tan elevadas, que cuando se publicó Future Lover hubo cierta sensación de decepción. Sin embargo, Future Lover es una de las canciones mejor producidas de la edición y se sitúa como una gran sustituta de Rosa Linn y Snap, una canción que suma más de 600 millones de reproducciones en todo el mundo.

El Festival de Eurovisión 2023 se celebra en la ciudad de Liverpool los próximos 9, 11 y 13 de mayo de 2023. Las entradas ya se encuentran agotadas.