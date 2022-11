Rebecca tiene muy claro el tipo de pene que no quiere ver en su cita de First Dates

Rebecca y Guilherme han tenido una bonita velada en First Dates donde se han gustado mucho Ella quería a un soltero que no tuviera una "polla lápiz" alargada y fina

Rebecca es una mujer exigente a la que le encanta la cirugía estética. “La gente se cmabia el color de pelo y yo me cambuo la forma de la cara cuando me apetece” ha confesado a cámara sin cortarse. A First Dates ha ido a buscar a un hombre que sea alto y masculino, que le guste viajar y que también la haga reír. Lo que ha tenido claro también es que no quiere a un hombre que no sea higiénico “que tenga la ropa sucia, que lleve las zapatillas sucias, pisoteadas o unas deportivas falsas”.

Con tal nivel de exigencia la verdad es que el soltero ya podía venir hecho un pincel. Para tal cita ha aparecido Guilherme, un hombre que considera que el sexo es el 90 % de la relación. “No podría vivir con una mujer que no me da sexo”. Una vez sentados en la mesa han empezado a conocerse mejor. Aquí es donde se ha revelado que Rebecca tenía otra prioridad sobre el pene de su cita: “Una polla lápiz, que es una polla muy fina y alargada, que da grima” decía la soltera. No quería ni verlas.

No obstante, Guilherme ha conseguido enamorar a Rebecca, tanto que en el reservado y jugando a las bolas del amor, ella se ha lanzado a él a darle un morreo. En la decisión final, ambos han coincidido en que querían seguir conociéndose más fuera del programa.