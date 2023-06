Marta Riesco carga duramente contra 'Sálvame' y Jorge Javier Vázquez: "Decidió reventarme"

El formato emite su último programa este viernes 23 de junio La reportera se ha alegrado de la cancelación de 'Sálvame'

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2009 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

Ha llegado el día, tras catorce años de emisión, 'Sálvame' se despide de la parrilla de Telecinco para siempre este viernes 23 de junio. Las colaboradoras María Patiño y Adela González anunciaron que la despedida final de este formato iba a ser "mágico". Aun así, 'Sálvame Deluxe' emitirá su último programa el viernes 7 de julio, por "ajustes de programación".

Marta Riesco y 'Sálvame' han tenido muchas discusiones y no han mantenido una buena relación desde que se hizo oficial su relación con Antonio David Flores. En uno de los directos, la colaboradora tuvo un enfrentamiento con Cristina Porta, que le provocó, finalmente, su despido.

Ahora, la reportera ha dejado ver su felicidad tras saber que el formato se acaba. Aun así, se ha puesto en la piel del equipo y lamenta que tengan que buscar otro trabajo: "Es muy triste dejar de trabajar en lo que amas (...) Gran parte del equipo no tiene culpa de lo que estaban obligados a hacer".

Marta Riesco no ha dudado en cargar contra el programa: "Las cosas que tiene la vida... Personas que se rieron y se alegraron de mi despido, desde hoy tienen el mismo destino que yo".

Además, la reportera ha arremetido contra Jorge Javier Vázquez: "Por otra parte he visto al presentador insultarme, vejarme y el resto de colaboradores aplaudir. Me han llamado fea, me han ridiculizado, me han llamado al telefonillo de mi casa y me han perseguido por los pasillos mientras me dirigía a mi puesto de trabajo cada día".

Riesco ha asegurado que lo pasaba muy mal yendo al trabajo: "Vomitaba cada día antes de entrar al trabajo e intentaba estar fuerte para no perder mi puesto, el que tanto me costó conseguir. Ahora la baja por salud mental, casualmente la tienen otros y a ellos, a diferencia de mí, sí hay que respetarlos".

La periodista ha explicado que solamente se enamoró y quería que le respetaran por su carrera: "'Sálvame' decidió reventarme. Y jamás olvidaré este día. El día de la humillación más grande que he sentido en toda mi vida".

Además ha comentado que el formato ha hecho daño a muchas personas: "Hoy también es un día importante para personas como Alexia Rivas, Isabel Pantoja, Chayo Mohedano... Todos aquellos que se vieron obligados a tomar medidas contra el formato más dañino de la televisión. Así que sí, cierren al salir y que jamás se vuelvan a repetir las humillaciones que se consistieron en este programa".