Mariví, la soltera de First Dates que quiere que alguien la empotre contra la pared

Mariví y Ramón han tenido una cita muy simpática en First Dates a pesar de las calabazas de ella Mariví era una mujer entrada en edad que quería sentirse de nuevo como si tuviera 17 años

Mariví ha ido con muchas energías ha First Dates y eso a Ramón no le ha sentado nada bien. Ambos eran ya solteros de la tercera edad y querían compartir con alguien lo que les quedaba de vida. Ella ha llegado a First Dates con muchas ganas de conocer a un hombre que se pareciera a Bertín Osborne o a Kiko Matamoros, un hombre que la tratara en el tema sexual como ha una chica de 17 años, que en palabras textuales, "la empotrara contra la pared".

Ramón ha ido al restaurante más tranquilo y sosegado. Se notaba que había estudiado para ser abogado aunque nunca acabó ejerciendo. Cuando los dos se han sentado en la mesa se han empezado a conocer rápidamente y han tenido puntos en común. Pero cada uno estaba en una onda distinta en cuanto a percibir la vida. Con la fantasía de Mariví Ramón ha sido claro: "ya no estoy para coger peso".

Con tales diferencias es normal que luego en la decisión final ella le haya dado calabazas a su cita sin pensárselo dos veces.