María José sobre su cita en 'First Dates': "Me ha dado un poco de asquete"

Este miércoles el programa ha juntado a María José y a Rubén Los solteros no han congeniado, y han decidido ir cada uno por su lado

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles, el programa ha juntado a María José y a Rubén. La soltera ha entrado con mucha inseguridad, y ha explicado que en caso de que la cita no vaya como quiere, tiene un plan de escape preparado. Aun así, Carlos Sobera y Matías le han dicho que la puerta por la que tenía pensado salir, no tenía salida.

Durante la cena, el soltero ha confesado que es un poco celoso, y no le ha gustado saber que la mujer tiene un hijo, ya que sabía que pasaría a un segundo plano. María José ha pensado que es inmaduro para ella, ya que él ha confesado que tiene 37 años y sigue viviendo con su padre.

Durante la cena, a Rubén le ha pasado una mala jugada los nervios y el sudor, ya que ha empezado a sudar y no podía parar: "Nunca he visto a nadie en la vida sudar tanto seguido", ha dicho la soltera. Él ha confesado que siempre suda, pero que no pensaba que lo haría tanto. María José ha confesado que le ha dado un poco de repugnancia: "Me ha dado un poco de asquete".

Los dos se han dado cuenta de que no han congeniado y no han tenido ese feeling para establecer una relación amorosa, y en la decisión final han decidido seguir cada uno por su camino.