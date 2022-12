Lucía, la soltera de First Dates que sorprende por el tipo de literatura que lee su cita

Lucía y Julián han tenido una cita más bien aburrida donde ninguno ha entrado en sintonía Para Julián era la primera cita después de dejarlo con una persona con la que ha estado 25 años

Julián es un soltero que ha ido a First Dates después de que hace tres meses rompiera el matrimonio donde había estado los últimos 25 años. Tras llorar mucho ha afirmado que está listo para volver a enamorarse. Sin embargo, su cita, Lucía, no ha estado de acuerdo con lo que ha dicho Julián y desde el principio pensaba darle calabazas, aparte de que no le ha gustado ni han estado en sintonía.

Según ha contado Julián a Carlos Sobera, el se sentía como un hombre moderno. Además ha reconocido que ha sido bastante ligón. “Mi cara les da morbo, mi personalidad también” comentaba al presentador del famoso programa de citas. A su encuentro ha ido Lucía, una mujer atractiva con la que pronto ha entablado conversación. Sin embargo, la cita no ha ido nada bien porque los dos no estaban en sintonía.

Lo primero de lo que se ha sorprendido Lucía de su cita es de la literatura que lee Julián. Según ha contado, el último libro que se ha leído es uno donde vienen 8.000 refranes. Ella se ha quedado boquiabierta preguntando que para que tantos. Al final, Lucía ha dejado claro que no quería una segunda cita y le ha comentado que tres meses no son suficientes para superar una ruptura de 25 años.