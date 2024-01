Inés Hernand, contraria a que Israel participe en Eurovisión: "Está siendo una masacre, un genocidio"

Inés Hernand ha vuelto a acaparar los titulares en pleno transcurso de la semana del Benidorm Fest por motivos ajenos a la televisión y la música. La presentadora de los programas previos y posteriores a las galas del certamen musical ha sido muy clara la hora de pronunciarse la participación de Israel en Eurovisión 2024 en plena invasión y ataque armado a la franja de Gaza.

“Yo condeno profundamente los ataques de Israel a la población gazatí. Eso lo digo públicamente como Inés Hernand, no como TVE. No puedo comprometer la posición de la pública, pero yo ahí tengo mi posicionamiento claro. Está siendo una masacre, un genocidio, y yo como persona individual exijo el alto al fuego ya y me he manifestado en ese sentido", ha asegurado la presentadora en una rueda de prensa en la que estuvo YOTELE.

De hecho, la presentadora de 'No sé de qué me hablas' junto a Mercedes Milá también ha puesto en relieve el doble rasero que tuvo la UER con las decisiones que tomó cuando se inició la invasión de Ucrania: "Que participe en el festival de Eurovisión cuando Rusia fue vetada en similares circunstancias… deja entrever otra serie de cuestiones que tiene que ver con el capital".

"Pero esto lo digo yo como persona individual que tiene su opinión y que no le importa decirlo públicamente porque los que asesinan son ellos, no yo", ha sentenciado Hernand en su interveción.

Después de las palabras de Hernand, María Eizaguirre, directora de comunicación y de participación de RTVE ha tomado la palabra para recordar el posicionamiento de la cadena pública: "Seguimos exactamente en la misma posición. Somos uno de los socios, ahí se producen una serie de debates internos y al final se toman decisiones que no corresponden de manera individual a RTVE. La cadena lógicamente dice lo que tiene que decir donde toca y a día de hoy es la decisión que se ha tomado y que nosotros de manera individual asumimos como parte de la organización de Eurovisión".

Hace unos días, Ana María Bordas también se pronunció sobre la posición de RTVE sobre este tema después de que fuese preguntado por un periodista al respecto: "Es un festival de música y nuestra posición oficial es la de la UER, nosotros no entramos ni salimos, y vamos a participar".