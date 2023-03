Cristiano Ronaldo niega la supuesta infidelidad: "Es falso y difamatorio"

Una mujer asegura haber mantenido relaciones sexuales con el jugador El entorno del futbolista niega las acusaciones con rotundidad

El futbolista portugués ha recibido una acusación de infidelidad hacia su pareja, Georgina Rodríguez, algo que han asegurado desde su entorno que "es completamente falso y difamatorio". La mujer que ha asegurado mantener relaciones sexuales con el jugador es la influencer venezolana Georgilaya, que publicó dos imágenes junto a él en la concentración de la Selección de Portugal el 25 de marzo de 2022, día en el que supuestamente se produjeron los hechos.

Según la versión de Georgilaya, recibió un mensaje de Cristiano para verse en un hotel: "Cuando leí el mensaje pensé que, si iba allí, simplemente hablaríamos, nos conoceríamos mejor, tal vez podría conseguir algunas fotos más...", relata. “No pensé que en esa situación habría sexo. Pero el hecho es que sucedió. Fue consentido por mi parte, pero a pesar de eso me sentí manipulada por la fama y el poder de Cristiano Ronaldo”.

Añadió también que no tiene miedo en defender su versión, “No tengo miedo, voy a alzar mi voy para defender mi verdad, que es la verdad de los hechos que ocurrieron con esta persona. Sabía lo que me venía, sé el poder que hay detrás de esa persona, pero no hay nadie tras el poder de Dios”.