La férrea defensa de Joaquin Phoenix a 'Napoleón'

"Si eres tan estricto y sólo te ciñes a los datos...", expone el protagonista de Napoleón

A pesar de llevar tan solo unos días en los cines de todo el mundo, Napoléon no solo ha sido un pequeño hit en taquilla; también se ha transformado en la película más polémica de 2023.

A pesar de ser una producción entretenida en lo que respecta a la acción y al apartado técnico, son muchos los que han criticado su falta de respecto a la historia y lo poco rigurosa que es la trama respecto a lo que de verdad hizo y fue Napoleón Bonaparte.

Sin embargo, Joaquin Phoenix, protagonista de la cinta, ha salido en defensa de Ridley Scott, su director, recordando que no todo puede ser riguroso: cree que hay algunos datos de Napoléon que todos conocemos, pero otros son libres a la interpretación, de ahí que cada historiador aporte su particular punto de vista: "cuando llegas a la idea de las relaciones... Entiendes que era inmaduro, que no sabía cómo estar con una mujer (...). ¿Cómo puedes aplicar eso a una escena en particular? A veces dices 'Este es el sentido de la escena, aquí está la información que tenemos y es un p*to aburrimiento, ¿a quién le importa?'. Simplemente tienes que pensar 'Esto parece más interesante'".

En esta entrevista que concede el actor a la revista Forbes, defiende el guion de la película Napoléon y el trabajo de Ridley Scott: "quizás no lo sea, quizá falles y tomes la decisión equivocada, pero si eres tan estricto y te ciñes a los datos... A veces, esa es la cinta que quieres (...). Pero esa no es nuestra película".