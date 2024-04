La confesión de este soltero deja a cuadros a su cita en 'First Dates': "No sé hacer la cama, la hace mi madre"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Sofía, tiene 25 años y ha venido al programa para encontrar el amor. A cenar con ella ha venido Óscar, un joven tradicional y religioso, al que su madre y sus hermanas le han hecho todo.

Durante la cena había cierta química entre los dos pero Óscar se ha asustado un poco cuando Sofía le ha confesado: "¿Sabes que soy bruja?", Óscar le ha respondido que a él los temas del tarot y del esoterismo le dan miedo.

Pero Sofía ha querido contarle más: "Soy muy sensitiva, tema de espíritus, te puedo decir que los he visto" y además le ha dicho: "yo te puedo leer la mano". El soltero ha puesto cara de póquer y se ha animado pero su cita le ha dicho que solo tendría un hijo, algo que no le ha gustado porque quiere tener una gran familia.

Entonces, ella ha querido saber qué tal se le daban las cosas de la casa, y ahí se ha asustado ella: "De las cosas de la casa no sé hacer nada", le ha contado Óscar. "No sé hacer la cama, me la hace mi madre", le ha soltado a su cita y Sofía le ha espetado: "¿Tú me estás vacilando, no?". Incrédula ha querido insistir una vez más: "¿Ni un huevo frito sabes hacer?".

Y Óscar le ha dicho que no, durante la cita Sofía le ha contado que tiene muchas manías, además se define como una chica hiperactiva y eso a su cita no le ha gustado nada. Antes de la decisión final, Carlos le ha dado una bolsa a Sofía y ella la ha abierto antes de tomar la decisión.

El regalo del presentador era la revelación del horóscopo de su cita: virgo. A pesar de que a ella no le acaba de gustar este signo, ha querido tener una segunda cita con su Óscar pero se ha llevado una decepción cuando él la ha rechazado porque no era lo que estaba buscando.