Bertín Osborne vuelve a liarla al explicar la razón por la que "todos" somos infieles

'Aruser@s', el exitoso programa matinal de laSexta presentado por Alfonso Arús y acompañado de su equipo de colaboradores, ha vuelto a tratar la actualidad desde un punto de vista irónico y mordaz. No obstante, es la principal seña de identidad del formato más exitoso de la cadeña pequeña de Atresmedia.

En esta ocasión, todos han hablado acerca de las últimas palabras de Bertín Osborne acerca de la presunta 'infidelidad por naturaleza' de los hombres. Y es que "el cantante lanza un zasca a aquellos que dicen que los hombres son más infieles que las mujeres".

El artista justificó la infidelidad en que es paritaria, tanto en hombres como en mujeres: "somos infieles todos, poruqe los hoombres son infieles con muejres, no con cabras". Un comentario que suscitó una oleada de comentarios en el matinal: "a veces son infieles ellos y las mujeres no, porque ellas no tienen pareja", apuntó María Moya, algo que ha convencido a Alfonso Arús.

Eso sí, el presentador no dejaba escapar la oportunidad para decir: "también hay mujeres casadas o con pareja que son infieles, aquí también tenemos casos...", a lo que Alba Sánchez, otra de las colaboradoras, concluyó el asunto de la forma más correcta posible: "la infidelidad trasciende géneros y edades".