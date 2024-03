Bertín Osborne se sincera sobre su vida íntima: "¿Maratón sexual? Lo hago también"

Bertín Osborne, conocido por sus declaraciones sin tapujos, no ha dejado indiferente a nadie con sus últimas revelaciones sobre su vida íntima.

En una entrevista para las clínicas de salud masculina The Test, el cantante, a sus casi 70 años, se jacta de practicar "maratones sexuales" y asegura que solo ha experimentado un gatillazo en toda su vida.

Estas afirmaciones forman parte de una campaña promocional de la empresa, donde Osborne no escatima detalles sobre su vida personal.

Aunque la entrevista completa aún no ha salido a la luz, algunos extractos han despertado la curiosidad, destacando la visión del cantante sobre el enamoramiento.

De forma categórica, Bertín Osborne afirma: "Enamorarse es imposible… Yo nunca me enamoro. No sé lo que es enamorarse". Estas palabras resuenan como un eco de su previa declaración sobre no haber estado enamorado, que generó controversia cuando estaba casado con Fabiola Martínez.

El periodista Pepe del Real revela en el programa de Telecinco Vamos a ver que, durante la grabación de esta entrevista, Bertín podría haber encontrado una nueva ilusión amorosa.

El encuentro incluyó momentos de coqueteo con algunas chicas presentes, y se rumorea que el cantante intercambió números de teléfono con una de ellas. Aunque inicialmente le ofreció participar en su próximo videoclip, los rumores sugieren que la conexión va más allá de lo profesional.