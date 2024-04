Ángel Cristo revienta ‘Supervivientes' con una gravísima acusación: "Gorka amenazó a los cámaras con reventarles"

Máxima tensión en 'Supervivientes'. A pesar de que parecía que la situación con Ángel Cristo se había calmado y el resto de concursantes habían llegado a un cierto entendimiento con él, todo ha vuelto a saltar por los aires.

En la recta final del 'Tierra de nadie' de este martes, el hijo de Bárbara Rey cargó duramente contra sus compañeros, especialmente contra Gorka, sobre el que hizo una gravísima acusación.

"La decisión que he tomado, no participar del cuidado del fuego, porque no necesito comer caliente como ellos, ha sido porque no voy a aguantar más faltas de respeto. Aunque ellos luego quieran darle la vuelta, espero que la gente lo esté viendo. Prefiero evitar ese tipo de conflictos", comenzó diciendo.

"Pongo mis límites, los mismos que Gorka se salta con el equipo de seguridad, a los que manda a tomar por el culo y les amenaza con reventarles si estuviéramos en España. Pero eso no va a salir", aseguró ante la cara de sorpresa de todos.

El vasco, desencajado, solo acertó a dar una escueta contestación por lo bajo: "Eres un mentiroso compulsivo". "Sí, sí, pero te tienen grabado", le respondió. No dijo nada más al respecto. Sin embargo, Ángel Cristo prosiguió su discurso de cara a los espectadores: "Me encanta ser el villano de la edición. Solo puedo disfrutarlo. Sé que me quieren eliminar a toda costa pero estaré hasta que la gente quiera".

El hermano de Sofía Cristo siguió repartiendo estopa a dos manos hacia todos los concursantes, utilizando frases hechas, hasta que Carlos Sobera anunció que la gala había llegado a su fin.