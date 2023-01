TikTok quiere mandarte a la cama de esta curiosa manera

Cuando se haga tarde, TikTok te recordará que deberías descansar La empresa quiere que los usuarios hagan un uso responsable

Que levante la mano el que no se tire una hora viendo Tiktoks antes de ir a dormir. Es inevitable, te pones a ver uno, pero ese te lleva a otro, y al final acabas viendo vídeos de delfines riéndose con música histriónica de fondo durante media noche. Con el objetivo de evitar esto, TikTok está tratando de mandarte a la cama programando unos recordatorios de sueño que te permiten incluso escoger una hora

La nueva función aparece en la configuración de "Tiempo de pantalla" y podemos activarla cuando queramos. De momento está en fase de testeo y solo usuarios escogidos cuentan con la función. No obstante, es una buena idea, ya que TikTok está generando una gran adicción en los jóvenes y no tan jóvenes. Así, cuando llegue la hora de sueño que has seleccionado, TikTok te recordará que deberías cerrar la app.

Desde TikTok aseguran que están continuamente tratando de encontrar nuevas formas de mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Mientras tanto, la vorágine se cierne sobre ellos tras reconocer que unos empleados espiaban a los políticos de los Estados Unidos.