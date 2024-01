La 'rajada' de David García por el arbitraje: "Siempre se decantan para los mismos..."

David García lo intentó como pudo para frenar al Fútbol Club Barcelona en una noche difícil para Osasuna. Lo consiguió durante casi una hora de encuentro, momento en el que cayó el gol de Robert Lewandowski y el partido se rompió definitivamente. Tras el encuentro, el capitán del conjunto de Arrasate protestó muy efusivamente una posible falta a José Arnaiz en el inicio de la jugada del gol del polaco.

Según el futbolista internacional con España, el primer gol del conjunto azulgrana no debió subir al marcador porque estuvo precedido de "una falta muy clara" en el inicio de la jugada. Así lo explicó a los micrófonos de Movistar: "Lo hemos visto todos. La cantidad de faltas que se pitan así y en la primera parte todas se han pitado a favor del Barça. Es muy evidente, falta clara para mí. Siempre que suceden este tipo de faltas se decantan para los mismos. No quiero ser populista, pero creo que hoy ha sido evidente", protestó tras el encuentro.

No contento con eso, David García quiso reivindicar la actuación de su equipo en el partido, consciente de que hasta el gol de Lewandowski Osasuna había competido a un buen nivel y había tenido oportunidades de adelantarse en el marcador. "Hemos hecho una primera parte muy buena en la que prácticamente no hemos concedido ocasiones. Las que hemos tenido han sido dos muy claras. En el cómputo global hemos merecido más, pero no ha podido ser", añadió.

El capitán no se calla, y protestó en caliente para defender sus intereses y los de sus aficionados: "Me jode por los rojillos que han venido aquí, por los que no han podido venir y por el equipo, porque somos un gran grupo, una gran familia y hemos competido juntos", sentenció.

ARRASATE Y SUS COMPAÑEROS, EN LA MISMA LÍNEA

Tras las palabras de su capitán, Jagoba Arrasate salió en rueda de prensa y protestó también por el arbitraje, dejando caer una diferencia de criterio entre las decisiones favorables al Fútbol Club Barcelona de las de Osasuna: "Nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido”, dijo el entrenador 'rojillo'.

El director general de Osasuna también salió ante los micrófonos y no pudo ocultar su enfado: "Está claro que el primer gol viene precedido por una falta si tenemos en cuenta el nivel de faltas en la primera parte a favor del Barcelona. Si ya el presupuesto se multiplica por cinco, si el arbitraje es favorable al otro equpo, es imposible", apuntó sin piedad.