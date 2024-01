"Osasuna nunca se rinde". Es uno de los lemas del equipo navarro. Se podrá escuchar hoy en las gradas del Al Awwal Park en la segunda semifinal de la Supercopa de España que enfrenta al Barça contra el conjunto que dirige Jagoba Arrasate.

La de Osasuna será la afición más numerosa desplazada hasta Riad de entre los cuatro participantes en esta competición. Los 'rojillos' juegan por primera esta Supercopa y sus aficionados no han querido dejar solo al equipo, sabiendo que la mayoría de los seguidores locales apoyarán al Real Madrid y al Barça, especialmente al equipo blanco.

Son unos 600 los seguidores navarros, la mayoría desplazados hasta Arabia Saudí en un viaje organizado por el club, los que llegan este jueves a Riad, aunque pondrán mañana mismo rumbo a Dubai, donde pasarán dos días antes de volver a la capital saudí para presenciar la final, que esperan juegue su equipo contra el Real Madrid.

Los aficionados navarros tienen la sensación que forman parte de un club infiltrado en esta competición. "Está montada para los grandes, para que se juegue siempre un clásico, pero lo vamos a impedir", cuenta uno de ellos.

Malestar en Osasuna

De hecho, ese malestar lo ha expresado también Fran Canal, director general del club navarro a los medios de comunicación. "Se nos está faltando al respeto y en este torneo con grandes equipos somos el pequeño aunque en ilusión y en el cariño de nuestra afición no nos gana nadie. Ni pedimos limosna, ni tenemos capital social, ni palancas, es decir, no queremos ningún lío con nadie, ya que respetamos a todo el mundo", ha explicado con cierto malestar en relación a las informaciones aparecidas en los últimos días que decían que los otros tres clubs participantes en esta edición de la Supercopa habían cedido 200.000 euros cada uno a Osasuna. "Ya vale de decir que si regalan o no dinero a Osasuna, vale ya de que si alguien tuvo que ceder", ha continuado, para acabar con contundencia. "No sabemos el dinero que perciben los demás. No nos interesa. Tenemos el sueño de ganar este título. Si lo ganamos, percibiremos menos del 7% del presupuesto del torneo. Y eso que somos el equipo que más gente trae siendo la población más pequeña", ha acabado.