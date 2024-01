Kike Barja: "El Barça no llega a la Supercopa en su mejor momento"

Enrique 'Kike' Barja, jugador de Osasuna, espera poder dar la sorpresa en la semifinal de la Supercopa de España contra el FC Barcelona. El centrocampista navarro, en declaraciones al 'Partidazo de COPE', ha asegurado este martes que "seguramente seamos el equipo menos favorito, pero tenemos que ir a competir" y que "el Barcelona no llega en su mejor momento, pero no deja de ser el Barça, un equipo con jugadores de talla mundial".

"Llegamos con el objetivo de ganar", ha dicho Barja, en Osasuna desde 2017. "Cuando participas en un torneo en el que tienes la posibilidad de ganar un título, tu objetivo tiene que ser ganar, aunque seguramente seamos el equipo menos favorito, pero bueno... Tenemos que ir a competir, con humildad y respeto al Barça, pero también con la intención de dar la cara para poder pasar a esa ansiada final que para nosotros sería algo único porque no hemos conseguido nunca", ha agregado.

Kike Barça, comentando el momento del equipo de Xavi Hernández, ha dicho que "el Barça, seguramente, no llega en su mejor momento, no está en una dinámica superpositiva, pero no deja de ser el Fútbol Club Barcelona, que tiene jugadores de talla mundial. Pero el fútbol cambia de un partido para otro entonces, yo creo que tenemos que tener respeto hacia ellos porque son buenos jugadores y un buen equipo".

Y sobre el momento de Osasuna, ha sido muy claro: "Nosotros llegamos cogiendo confianza: dos partidos seguidos con la puerta a cero, ganando, ganando en casa en Liga contra un rival directo, pasando la eliminatoria de la Copa del Rey. Llegamos en una dinámica en la que ojalá se note para bien para nosotros, así que ojalá podamos competir como queremos".