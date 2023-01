¿Un Betis de rotaciones?

Pellegrini suele ser partidario de hacer cambios en Copa y Europa League Es su fórmula para generar una buena dinámica de vestuario

Manuel Pellegrini suele ser partidario de las rotaciones en los partidos de Copa del Rey y de Europa League para distribuir así mejor los minutos entre todos sus jugadores, para que se sientan más importantes, partícipes y protagonistas en la marcha del equipo.

De este modo genera una excelente dinámica en la gestión del vestuario. Desconocemos si tiene intención el técnico chileno de seguir con sus rotaciones masivas ante el FC Barcelona o, si por el contrario, apostará por su once más titular.

Si fuese el primer caso, los Bravo, Miranda, Víctor Ruiz, Rodri, Juanmi, Joaquín o Willian José tendrían mayor presencia en esta semifinal, pero si el entrenador se decide por su once más titular, los Pezzella, Edgar, Guido, Fekir, Canales o Borja Iglesias estarán de salida.

Sea con unos o con otros, lo cierto es que el Betis presenta unos números sorprendentes, pues siendo un conjunto ofensivo, amable con el balón, que busca la iniciativa y la puerta rival, es el décimo equipo menos realizador esta temporada, pues solamente lleva 19 dianas en 16 partidos jugados y, en cambio, sorprende que solamente haya encajado 13 tantos, que le convierten en el tercer mejor equipo a la hora de defender.

Calidad en tres cuartos de campo

A pesar de que, como hemos comentado, no es un conjunto muy goleador, la línea de más calidad técnica y de talento es la de delante, con una línea de tres mediapuntas -Fekir, Canales y Luiz Henrique-, más la referencia -Borja Iglesias-. Luiz Henrique, zurdo, juega a pierna cambiada, pero puede salir tanto por derecha como por izquierda, con recortes secos que le hacen muy difícil de defender en el uno contra uno.

Canales por izquierda, pero con completa libertad para bajar y asociarse, es muy bueno en la conducción superando líneas, con buen disparo y gran visión de juego para asistir. Fekir cuenta con mayor libertad aún, sobre todo a la hora de defender. Su centro de gravedad es bajo y potente y su tren inferior le permite proteger el balón y buscar el desequilibrio en jugada individual. Podría entrar Rodri, Juanmi, Joaquín o incluso Ruibal en cualquiera de las bandas. Arriba Borja Iglesias, fuerte en el cuerpo a cuerpo, con gol y mucha movilidad.

El Betis tenía un ataque simétrico, pues por izquierda el protagonismo es de un extremo -Luiz Henrique- y en la izquierda de un lateral -Álex Moreno- que acaba de fichar por el Aston Villa de la Premier League. Ellos eran los encargados de darle amplitud y profundidad en los ataques por bandas. Pellegrini deberá improvisar ahora un sustituto para el carrilero catalán.

Guido y Williiam Carvalho conforman el doble pivote, el primero es más posicional para dar al equipo equilibrio defensivo con sus recuperaciones, mientras que el portugués goza de mayor libertad para adelantar su posición.

No anda sobrado Pellegrini de centrales y Pezzella puede formar pareja con Edgar, dejando la banda derecha para Sabaly o Ruibal. En la portería puede actuar el habitual titular -Rui Silva- o darle entrada a la experiencia de chileno y ex del FC Barcelona Bravo. No sería nada de extrañar su presencia en el once.