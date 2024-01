El Barça, superior al Madrid en los dos cruces árabes de la Supercopa de España

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en la Supercopa de España por tercera vez en Arabia Saudí con el nuevo formato. Será el desempate de los dos anteriores cruces, con un triunfo para cada uno, pero en el cómputo global de sus enfrentamientos el equipo azulgrana ha sido superior. Hace dos años ganaban los blancos en las semifinales por un ajustado 2-3 en un partido igualado. El curso pasado el triunfo fue para los culés en la final por un rotundo 3-1 y baño de los de Xavi.

SEMIFINAL PARA LOS BLANCOS

En las semifinales de hace dos años, el Madrid eliminó al Barça en semifinales por un apretado 2-3 tras acabar el tiempo reglamentario con empate a dos. Fue un gran partido, en el que los blancos se adelantaron por dos veces en el marcador con respuesta puntual azulgrana, que pudo ponerse por delante en varias ocasiones, pero Courtois se encargó de neutralizar los intentos. Araujo, el mejor de los culés, evitó también que sus rivales se fueran en el marcador y es que el partido fue de toma y daca.

Se decidió en la prórroga, en una contra madridista culminada por Valverde. El cansancio hizo aparición en el tiempo extra para ver ocasiones en ambas porterías, aunque fueron los de Ancelotti los que tuvieron alguna oportunidad más que los de Xavi.

"Ha sido un partido muy igualado que planteamos bien. Hemos sido muy efectivos con el balón, fallamos por cansancio, pero las contras fueron muy eficaces durante el partido”, resumía Ancelotti. “Tengo sensaciones contradictorias porque tocamos la victoria. Hemos jugado con complejos, pero a partir del minuto 25 asumimos riesgos, pero ellos se han aprovechado de nuestros errores”, decía Xavi.

FINAL Y TÍTULO PARA LOS AZULGRANA

El año pasado fue otra historia. El Madrid llegaba con muchas dudas y el Barça lo hacía seguro de sus fuerzas para imponerse de principio a fin en la final y llevarse el título al ganar claramente por 3-1. Los blancos maquillaron el resultado en el añadido del partido y Courtois se encargó con sus paradas de evitar una goleada que pudo ser histórica en una final. El equipo azulgrana fue mejor en todo, en ritmo, con y sin balón, en agresividad… Y sirvió para que Gavi, el mejor del partido, mostrara sus credenciales al mundo.

La actitud positiva del Barça provocó errores en el Madrid como en el gol que abrió el partido en una pérdida de Camavinga ante la presión de los azulgrana para que Gavi clavara el 1-0. La ventaja dio alas al Barça que se merendó a un Real Madrid que se vio superado en todos los aspectos por el huracán futbolístico culé, que cerraba el partido a los 70’ minutos con el 3-0 obra de Pedri. Después, bajó un poco el rimo y solo al final dio opciones para que los blancos marcaron el gol de la honra.

“Muy satisfecho y contento. A mí me gusta el cómo y me quedo con eso más que con el título. Si no jugamos bien, no estoy del todo contento si ganamos, pero siempre pensamos en el cómo. Hoy pensamos en generar en la superioridad. Lo que he imaginado y planeado ha salido a la perfección”, decía Xavi al final del partido.

Ancelotti mostraba el otro lado de la moneda: “No hemos estado acertados en la salida, nos han buscado dos veces en contra y desde ahí el partido ha cambiado. No ha sido una falta de actitud, han sido errores individuales y un mal partido de todo. Teniendo en cuenta todos los errores que hemos hecho, el Barcelona ha jugado mejor y punto. Cuando encajas tres goles, significa que el aspecto defensivo hay que mejorarlo”.

SEMIFINAL 2021-22: BARCELONA-R. MADRID 2-3 21-22

LA FICHA:

Barcelona: Ter Stegen; Alves (Nico, 78'), Araujo, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Gavi (Memphis, 78'), Frenkie de Jong (Pedri, 46'); Ferran Torres (Abde, 46') (Jungla, 112')) Dembelé y Luuk de Jong (Ansu, 65').

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio (Rodrygo, 67'), Vinicius (Camavinga, 111') y Benzema.

Goles: 0-1 M.25 Vinicius; 1-1 M.42 Luuk de Jong; 1-2 M.72 Benzema; 2-2 Ansu Fati (84'). 2-3 Valverde (97').

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz). TA: Ferran Torres (22'), Dani Alves (50'), Casemiro (75').

FINAL 202-23: BARCELONA-R. MADRID 3-1

LA FICHA:

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Nacho, 72'), Militao, Rudiger, Mendy; Modric (Ceballos, 65'), Camavinga (Rodrygo, 46'), Kroos (Asensio, 72'); Valverde, Benzema y Vinicius

Barcelona: Ter Stegen; Araujo (Eric García, 87'), Koundé, Christensen, Balde; Busquets, De Jong (Kessié, 87'), Pedri (Sergi Roberto, 90'); Dembelé (Raphina, 78'), Lewandowski y Gavi (Ansu Fati, 90')

Goles: 0-1, Gavi (33'); 0-2, Lewandowski (45'); 0-3, Pedri (69'); 1-3, Benzema (93')

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Tarjetas amarillas a Mendy (32'), Christensen (49'), Araujo (68') y Valverde (82')