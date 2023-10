Joan Roca & Carlos Latre: Conexión Girona-Barça

Sin por separado ya son geniales, juntos suman talento infinito. Roca, en los fogones. Latre, en platós de TV y escenarios. Ambos se retroalimentan, analizan la importancia de la gestión de equipos y muestran su admiración por Xavi y Míchel, los entrenadores de sus clubs del cabecera.

“Cada vez que me encuentro a Míchel, le doy las gracias. Le agradezco su apuesta por el Girona, su integración y su respeto por la comunidad”, dice Joan Roca, chef de El Celller de Can Roca y uno de los referentes de la gastronomía a nivel mundial. “Yo te diría que Xavi, en la ‘cocina Barça’, es un chef brutal que cuenta con muy buenos ingredientes. Cocina a fuego lento un vestuario que es una mezcla de humildad y egos. O lo que es lo mismo: de compañerismo y de ese gen que tenemos todos para ser competitivos”, comenta Carlos Latre.

Ambos, que se reencontraron para compartir una conferencia magistral en el I Summit Chef Montagud, hablaron sobre la importancia de la gestión de equipos en sus respectivos entornos laborales y de no desistir en la consecución de un sueño. Trasladándolo al terreno de juego, el comunicador cree que “el técnico casi ejerce de psicólogo, un trabajo que multiplica por todos los jugadores que forman su plantilla. Cada uno con su personalidad, con sus características futbolísticas y con su ego. Y eso no es fácil. Veo a Xavi muy capaz y al Barça, en el buen camino”. El chef, por su parte, siempre dice que “aunque El Celler de Can Roca somos tres hermanos, en realidad lo forman casi cien personas. Somos una familia”. La misma que la de ‘su’ Girona, club con el que esta temporada está disfrutando “de momentos emocionantes que no podíamos ni imaginar. Tenemos los pies en el suelo, sabemos cuál es nuestro presupuesto y nuestra realidad pero ser líderes… ¡bueno!, eso ya no nos lo quita nadie”. Roca insiste en el concepto ‘humildad’, que considera tan importante en el Celler como en un equipo de fútbol exitoso. “La imagen que proyecta Míchel me gusta mucho. Es la de un tipo trabajador, brillante y realista”.

La conferencia que les unió esta semana en Barcelona les sirvió, cuenta Latre, “para aprender de las experiencias de Joan en la gestión del éxito y del fracaso y cómo trasladarlo al equipo”. Para el cocinero, “Carlos es el ejemplo vivo de la reinvención, de caer y levantarse y de luchar contra ti mismo. Nos hemos alimentado bien el uno del otro esta jornada y nos ha sumado una mirada más poliédrica tras compartir experiencias de nuestros respectivos mundos”.

Compartir es vivir

Montagud Editores, editorial que únicamente publica gastronomía desde su fundación en 1906, organizó el primer Summit Chef en el que reunió a destacados profesionales y amantes de la gastronomía de todo el mundo. Dos días llenos de pasión gastronómica que congregó a profesionales y amantes de la cocina de todo el mundo en Barcelona y que contó con una impresionante alineación de chefs de renombre como Joan Roca, Diego Guerrero, Javi Olleros, Javi Sanz y Juan Sahuquillo.

