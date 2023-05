Los resquicios del sueño

El KR y el Valur son los dos equipos más potentes de Islandia Los dos pertenecen a la capital, Reikiavik, lo que aumenta la rivalidad

Son más de 20 en el campo. En la grada, unos cuantos más. Todos dan una palmada fuerte. La acompañan con un ‘¡uh!’ que les sale del alma. Aplauden cada vez más rápido, gritan cada vez más fuerte. No están celebrando que acaban de pasar a cuartos de final en su primera participación en un gran torneo. No están celebrando que acaban de ganar a Inglaterra en la Eurocopa de 2016. Están celebrando que acaban de entrar en la historia. Que han conseguido que toda Europa queramos lucir sus barbas.

Lo que en realidad festejaban es que en ese torneo se presentaron en el continente y demostraron que Islandia no sólo era el país del frío, de las leyendas y de Eidur Gudjohnsen. El fútbol es el deporte más seguido en el país nórdico y tiene historia, pero muchos no lo supimos hasta esos años mágicos de su selección. Las buenas actuaciones del combinado nacional permitieron, además, una mejora en las instalaciones y en los métodos de entrenamiento del país. Pero el fútbol islandés ya contaba con años de tradición. Y, por supuesto, con su derbi pasional.

El KR y el Valur son los dos equipos más potentes de Islandia. Los dos pertenecen a la capital, Reikiavik, lo que aumenta la rivalidad. También son los dos equipos con más títulos. Mientras el KR representa al oeste de la ciudad, al Valur le corresponde la parte este. En ambos, por cierto, jugó el mencionado Gudjohnsen antes de saltar a la Premier League.

El KR puede presumir de ser el equipo con más títulos de Islandia (27). También es el decano. Se fundó en 1899, convirtiéndose en el primer club de fútbol del país, y conservó la condición de único durante casi diez años. Ganó el primer campeonato, en 1912, que se disputó entre tan sólo tres equipos, un grupo en el que todavía no estaba el Valur. Ese 1912, el KR adoptó los colores blanco y negro que todavía hoy luce en su camiseta. La elección resultó curiosa, ya que se dejó en manos del azar: decidieron vestir igual que el equipo que se coronara campeón ese mismo año en Inglaterra. Fue el Newcastle.

Hubo que esperar hasta 1915 para que se fundara el que hoy es su gran rival, el Valur, que alzaría su primer título en 1930. Los primeros años del campeonato islandés iban a estar dominados por el KR, que hasta 1934 ganó nueve de los 27 títulos ligueros que lucen hoy en sus vitrinas. Pero pronto su rival iba a dar un paso al frente. Entre 1933 y 1945, el otro club capitalino sólo dejó de ganar tres ligas, mientras que se llevó nueve en esos 12 años, para empezar a engordar su palmarés, que hoy asciende a 23, cuatro por detrás del KR.

Así se fueron turnando el dominio con el paso de los años, con permiso del Fram y el ÍA Akranes, los otros grandes del país con 18 títulos cada uno. También pasaron por momentos de sequía. El KR no ganó ningún título en más de 30 años, entre 1968 y 1999. En 1977 la crisis deportiva le llevó incluso a perder la categoría. Aunque el Valur nunca ha descendido, también pasó por un período sin trofeos entre 1987 y 2007. Al repartirse algunos de los títulos ligueros, es habitual verlos en competiciones europeas, aunque difícilmente van a superar la primera ronda.

De sueño a pesadilla

Entre ellos reina la igualdad, como demuestra el palmarés y los tres últimos precedentes: un empate y una victoria para cada uno. Son los equipos más fuertes, pero no son los únicos. De hecho, ninguno de los dos es líder. Es un síntoma de la buena salud del fútbol en un país en el que en invierno los conjuntos entrenan en campos cerrados debido al frío y sobre todo al viento. La progresión de la liga difiere del devenir de la selección. Tras aquella brillante Eurocopa de 2016, el combinado nacional volvió a hacer historia clasificándose para el Mundial de 2018, donde rascó un empate ante Argentina. Pero ya no queda casi nada de aquello. En parte, por los resultados deportivos. No pudo clasificarse para la Eurocopa 2020 y, tras una mala clasificación para el Mundial y Liga de Naciones, hace menos de dos meses se prescindió de los servicios del seleccionador. Pero más grave que cualquier derrota fueron las acusaciones por acoso y agresión sexual sobre jugadores de la selección. La federación intentó taparlo, pero finalmente los medios lo publicaron. Dimitió el presidente y 15 miembros de su junta. Dos de los jugadores más importantes de aquella gesta, Gylfi Sigurdsson y Kolbeinn Sightorsson, no han vuelto a jugar desde que se abriera el proceso en 2021. Los islandeses ya no miran con orgullo a su selección. Al menos, pueden centrarse en el derbi.

Valur-KR

Reikiavik

64°08’51’’N 21°56’06’’O

—

Población

121.960 habitantes

País

Islandia

Distancia entre estadios

3 km: del Hlidarendi (2.465 espectadores) al KR-völlur (2.781 espectadores)

Hat-trick de consejos

—

CÓMO LLEGAR

Hay vuelos directos y a buen precio,

en función de la temporada, desde varias ciudades de España como Alicante, Barcelona, Palma, Málaga y Madrid. Para llegar al centro, a unos 50 kilómetros, puedes llegar en autobús en menos de una hora.

QUÉ VISITAR

Si eres de los que posturean en Instagram, la escultura llamada el Viajero del Sol es tu sitio. Construida

en acero, representa el esqueleto de un barco vikingo y simboliza un viaje hacia el sol. Está situada a orillas

del océano Atlántico.

DÓNDE SALIR

¿Salir de fiesta en Reikiavik? Claro que sí. El Micro Bar es un buen sitio para conocer la noche islandesa.

El alcohol estuvo prohibido en el país hasta 1989, pero aquí disfrutarás de excelentes cervezas locales.

Eso sí, prepara la billetera.

