Maldito diario: Antoine Griezmann

Querido diario. Está siendo una semana dura en el Atleti, no te lo voy a negar. Finales de partido con penaltis in extremis que siempre nos salen al revés, un coladero en defensa, eliminados de las competiciones europeas…

Tenía claro que este año ya no me iba a sentar a la mesa de Messi (en la Champions), pero en la de Cristiano (en la Europa League) tampoco va a poder ser. Es una lástima, aunque tenemos que seguir siendo fieles a la filosofía del ‘Cholo’. Yo, por lo menos, siempre lo seré. Le debo una: sin Simeone, ahora mismo no sé dónde estaría… Bueno, sí, probablemente en el banquillo. Así que no lo olvidemos: partido a partido, luchando durante 90 minutos (o 100, en nuestro caso). Esto último es lo que más me ha sorprendido en las últimas semanas. Me había olvidado de lo mucho que duraban los encuentros. Menudo peñazo. Yo, como una estrella de la NBA: con media horita ya tengo suficiente. No me malinterpretes, estoy más comprometido que nunca con el equipo. Fíjate en lo que dije después de perder contra el Oporto: "Aquí hay que luchar y trabajar. Y si no, fuera". Puede sonar duro, pero sé de lo que hablo. Es lo que aprendí en el Barcelona. Está la cosa revuelta, sí. Y en un par de semanas ya entraremos en modo Mundial. Así que hay que ponerse al día para no llegar a Catar con el pie cambiado. Vamos a ver los rivales que tenemos… Corea del Sur, Portugal, Ghana… Buen nivel, no va a ser nada fácil pasar a octavos, pero creo que tenemos posibilidades. A fin de cuentas, la garra charrúa siempre acaba sobresaliendo en estos torneos. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? ¿Acaso no vamos con Uruguay? Ah, bueno, claro, es verdad que yo jugaré con Francia. Pero qué pereza. Con la que tenemos liada ahí dentro… Entre la brujería de Pogba, el mal rollo de Mbappé con todo el mundo, los escándalos de la federación… Aun así, muy mal se tiene que dar para que no ganemos a Australia, Dinamarca y Túnez, ¿no? Es como si en tu grupo de la Champions, por ejemplo, te cruzaras, qué sé yo, con el Leverkusen, el Oporto y el Brujas. Ya ves que sigo tocado con lo del martes. Voy a calentarme un mate, a ver si se me pasa el calentón.