Maldito diario: Quique Setién

Villarreal, 26 de octubre de 2022. Querido diario, se acabó la tranquilidad. Olvídate de la vida pausada, de los dos años sabáticos respirando aire puro, porque volvemos a la acción. Calma, calma... No te pongas nervioso, que esto no va a ser como lo que vivimos en Barcelona. Llego a un lugar distinto, mucho mejor, en el que sí que han sido capaces de ganar títulos europeos últimamente.

Además, seguiremos viviendo en un pueblo. Todo son comodidades. Y esta vez sí que confiarán en nosotros desde el principio. Cuando ya me daban por jubilado, cuando creían que iba a agotar mis años de entrenador desaparecido en la España rural, va y me llama Fernando Roig. Menos mal que me pilló en un rincón con cobertura. Era una señal (una señal, jeje).

¿Si voy a echar de menos pasear junto a las vacas? Para nada. A decir verdad, ya estaba un poco harto de ellas. Entre la bromita recurrente, y que en mi etapa en el Barça, para mi sorpresa, tuve que vérmelas con unas cuantas vacas sagradas, ahora mismo prefiero mantenerlas alejadas.

Toca ponerse a trabajar. Le agradezco al presi que no haya tenido en cuenta cómo fueron las cosas en el Camp Nou, que se haya quedado con el míster que fui antes. Después de marcar una época en Las Palmas y en el Betis, llegué a Barcelona más chulo que un ocho… Y me marché con ocho del Bayern. Pero está claro lo que falló: la gente con discurso e ideas nunca nos hemos llevado bien con las dictaduras.

Mira que teníamos potencial. Ahí tienes a Eder Sarabia, mi exsegundo, triunfando en el Andorra. Quién nos lo iba a decir. Es verdad que no es el primero que acaba echando mano de Andorra después de un tiempo al frente de una institución catalana, pero puede decir que ha arrancado la temporada bastante mejor que su propio presidente.

Aunque volvamos a hablar de mí, que ya sabes que no me gusta ceder el protagonismo. No va a ser fácil sustituir a Emery. Reconozco humildemente que conmigo el Villarreal va a jugar bastante mejor, pero hay que decir que Unai es un referente que nos deja una gran lección: si te esfuerzas y crees en tus sueños, puede que algún día te llamen para entrenar en una liga de primer nivel.

