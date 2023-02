Foto al pie: El gran salto

Joao Félix, Enzo Fernández, Mykhaylo Mudryk, Badiashile, Madueke... En total, 359 millones de euros invertidos en el mercado de fichajes de invierno que debían servir al Chelsea para despegar en la Premier y dar un puñetazo sobre la mesa en los octavos de la Liga de Campeones. Pero el gran salto no fue ‘blue’, y sí ‘borusser’; más concretamente de un chico que priorizó seguir en la Bundesliga a volar a cualquier equipo de la liga inglesa. Karim Adeyemi, ex del Red Bull Salzburg, marcó el gol de la victoria del Borussia Dortmund el pasado miércoles y lo celebró, como no podía ser de otra forma, con un mortal hacia atrás marca de la casa. Habrá que ver cómo acaba el triple carpado que propone el Chelsea de Todd Boehly y si cuenta con red de seguridad.

Temas Chelsea