El sobrino de Ana Rosa revela el mote que le ha puesto a Sonsoles Ónega: "¡Qué vergüenza!"

'TardeAR' está siendo un fracaso Sonsoles Ónega es la rival de Mediaset y está liderando en Antena 3

Hace unos meses, Mediaset hizo un cambio radical en la parrilla televisiva de Telecinco. Tras catorce años en emisión, 'Sálvame' desapareció para siempre el pasado 23 de junio. Ana Rosa Quintana fue quien cogió el relevo de la franja vespertina con el programa 'TardeAR'.

El formato se estrenó el pasado lunes 18 de septiembre, y se ha podido ver cómo no ha triunfado entre la audiencia. La presentadora aseguró que si no se llegaba al 13-14% de share, sería un fracaso, y así ha sido, ya que su mejor share fue un 12%.

Sonsoles Ónega es la rival de Mediaset, puesto que fue expresentadora de 'Ya es mediodía' o 'Ya son las ocho' en Telecinco, y ahora está liderando las tardes con su programa 'Y ahora Sonsoles'.

En varias ocasiones, Ana Rosa no ha dudado en utilizar 'TardeAR' para atacar a su excompañera. Pero ahora, Kike, el sobrino de la presentadora, sorprendió a todos llamando "enanita planetaria" a Sonsoles.

"Por cierto, lo voy a decir ahora, el próximo jueves 14, o sea, el jueves de la semana que viene, voy a tener aquí a Antonio Hidalgo en 'Fila Zero'. Lo digo ya con tiempo para que vayan haciéndose a la idea en el puente y no me cambien de canal. Que la enanita planetaria ya se sabe que siempre dice lo mismo, quédense con nosotros, que lo vamos a pasar muy bien".

El comentario no pasó desapercibido, y las redes sociales se llenaron de comentarios criticando la actitud de Kike y la de Ana Rosa, que se rio cuando su sobrino lo dijo.

Entre los comentarios más destacados, los usuarios subrayan que Ana Rosa está en decadencia y que no se deberían permitir esos adjetivos, ya que les parecen descalificativos.