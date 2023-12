Sonsoles Ónega desvela qué hará con el millón de euros del Premio Planeta

La escritora obtuvo el Premio Planeta 2023 gracias a 'Las hijas de la criada' Esta es su séptima novela

Sonsoles Ónega obtuvo el Premio Planeta 2023 gracias a 'Las hijas de la criada', su séptima novela. Desde el año 2021, el ganador del galardón recibe un millón de euros de premio.

Al recoger el galardón, declaró que fue el día más difícil de su vida: "Me tiembla la voz. La novela va de mujeres valientes que pelaron en el mar y que trabajaron en él durante cien años y lo siguen haciendo sin reconocimiento alguno. Así que, por fin, en 'Las hijas de la criada' tendremos una patrona en la industria del mar".

Ahora, la escritora y presentadora ha concedido una entrevista a '¡Hola!', en la que ha explicado que el premio "es la conclusión de una etapa de muchos años escribiendo. Hay mucho trabajo detrás, algunos desvelos y el camino a veces tortuoso de la literatura".

Sonsoles todavía no lo ha cobrado, pero tiene muy claro lo qué hará con el millón de euros: "Tengo muchas deudas y las saldaré. Lo que debemos el noventa por ciento de los españoles son las casas. Tengo una hipoteca como todo el mundo, así que intentaré tapar agujeros".

La presentadora ha asegurado que hay algunas productoras interesadas en llevar su obra a las pantallas: "Aún es pronto, pero me gustaría que ocurra porque no me había pasado antes con ningún libro. Me encantaría ver a mis personajes en pantalla y aprender cómo se hace un guion, pero aún no hay nada".