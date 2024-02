Rodolfo Sancho contraataca a Silvia Bronchalo tras ser denunciado

El pasado viernes se conoció que existe una guerra entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Tras más de 14 años juntos y un divorcio, hace unos meses que se tuvieron que volver a ver las caras por el caso de Daniel Sancho, el hijo que tienen un común.

El joven fue detenido en Tailandia como sospechoso de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta Arteaga el pasado 4 de agosto de 2023. La Justicia tailandesa decretó prisión provisional para Daniel tras inculparse del crimen.

El pasado jueves, Bronchalo interpuso una denuncia contra el actor por "insultos y vejaciones", algo que sorprendió a muchos. Unas horas más tarde de conocerse la noticia, Carolina Castro, la abogada de la actriz aseguró que no quería que la noticia saliese a la luz: "No era intención de ella que esto saltara los medios. No hizo ningún comunicado. Quería que esto pasara en la más absoluta intimidad".

Ahora, Rodolfo Sancho se ha pronunciado tras las acusaciones a través de su abogada Carmen Balfagón: "En un estado de derecho, cuando se acusa a alguien de un delito tan grave, hay que demostrarlo".

La letrada ha explicado que Silvia ha aprovechado la oportunidad para atacar al actor: "Se le ha ido de las manos (...) Se ha tratado de iniciar una causa basada en mentiras, prueba de estas mentiras lo constituye el hecho de que se ponga en boca de Rodolfo expresiones como las de 'eres del pueblo llano' cuando él tiene muy presente sus orígenes".

Balfagón ha dejado clara la opinión de Rodolfo Sancho: "No se puede admitir que se diga que Daniel tiene traumas de la infancia imputables a Rodolfo puesto que es todo lo contrario. Siendo menor de edad ya decidió vivir con su padre".