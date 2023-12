Julián Muñoz defiende a Isabel Pantoja tras la polémica entrevista de Fran Rivera

El pasado viernes, Fran Rivera fue uno de los protagonistas de 'De Viernes'. El hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez concedió una entrevista en el programa en la que habló sin tapujos de su madre y de sus adicciones.

No solamente eso, y es que el extorero no dudó en cargar contra Isabel Pantoja. Ambos vivieron juntos mientras Paquirri y la tonadillera mantenían una relación amorosa, y no guarda muy buenos recuerdos.

"La señora esta que se casó con mi padre no es buena gente. Ha estado utilizando a mi padre, lo que ha hecho siempre, y además ha tratado fatal a sus hijos. Ella sabía que estaba haciendo daño a esos niños. Yo tenía doce, trece y catorce años (...) Es que mi padre se murió enamorado de mi madre y claro, para castigar a mi madre, ella castiga a sus hijos", afirmó.

Además, Rivera aseguró que la tonadillera prefería quemar las cosas de su padre antes que dárselas a sus hijos, algo que Julián Muñoz ha desmentido.

Pepe del Real, colaborador de 'Vamos a ver' se ha puesto en contacto con el exalcalde de Marbella y este niega las acusaciones: "Julián niega haber quemado ningún objeto personal de los hijos mayores de Francisco Rivera 'Paquirri'".

Además, Muñoz asegura que ha visto los trajes del torero: "Me detalla todo lo que había visto en Cantora en ese cuarto del que tanto se habla y en el que estarían los objetos reclamados por los hijos del torero (...) Sí, sí, yo vi dos. Nada más, yo vi dos en un armario con un estoque y un gorro, nada más".