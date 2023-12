El emotivo mensaje de Mercedes Milá ante la historia de adopción de Isa Pantoja

Isa Pantoja habló largo y tendido acerca de la historia de su adopción en el programa De Viernes, el formato de Telecinco que no deja de encadenar entrevistas exclusivas que crean debates intensos en el mundo del corazón. El relato de la hija de Isabel Pantoja fue tan duro, que Mereces Milá no ha podido evitar reaccionar en redes sociales, prestando todo su apoyo a la hermana de Kiko Rivera.

"Ya he escrito aquí alguna vez que esta chica me parece un gran respeto y le tengo mucho cariño. La descubrí descubrí en el paso de su marido Asraf Beno por ‘Supervivientes’, y aunque no hemos llegado a conocernos personalmente todavía, nos apreciamos mutuamente y espero poder abrazarla muy fuerte cuando sea posible. Se me partió el alma viendo esa carita descompuesta al hablar de su adopción", escribe Merces Milá en una carta de lo más emotiva.

Lejos de frenar aquí, la periodista ha mostrado abiertamente su tristeza al escuchar a Isa Pantoja el pasado viernes: "esas lágrimas rebeldes bajo su flequillo nuevo que le sienta tan bien y le ayudaba a disimularlas. Esa mirada nueva a un pasado que le había ocultado. Ese rechazo al ver imágenes que le hacían daño. Esos recuerdos precisos del nacimiento de su hijo acompañada por su madre a un lado y de su imprescindible Dulce al otro. No salió por su boca ni un reproche, ni una crítica. Ella es una motaña de amor, de empatía y de generosidad. Tendrá defectos, habrá sufrido una adolescencia difícil y rebelde, pero por Dios, ¡qué menos!".

En resumen, Mercedes Milá ha empatizado mucho con Isa Pantoja, de la misma forma que muchos espectadores de De Viernes lo hicieron al concoer el relato de una joven que lo ha pasado tan mal en su vida.