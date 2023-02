¿Tu móvil tiene poco espacio? Esta es la solución más barata

Muchos usuarios no lo saben, pero sus terminales Android son compatibles con USB OTG, una tecnología que permite darle un uso ampliado al puerto que se incluye en el dispositivo.

Quedarnos sin espacio en el móvil es más sencillo de lo que parece. Si encima el móvil tiene una capacidad de almacenamiento baja y es incompatible con tarjetas microSD, más todavía. Sin embargo, hay una forma muy rápida y sencilla para no llenar la memoria.

A pesar de que hay muy buenos trucos para ahorrar espacio en un smartphone, estos pueden no ser efectivos del todo o antojarse como imposibles si requieren de eliminar archivos importantes. No tener que borrar nada del móvil es el principal aliciente del método que vamos a comentar.

¿Conoces el USB OGT?

Para ello debemos saber que el puerto USB de nuestro móvil tiene muchos usos. Todos conocemos el básico: usarlo para cargar el dispositivo, pero puede darnos más juego si contamos con el cable o adaptador correcto.

En muchos dispositivos Android el conector USB (sin importar si es micro USB A o USB tipo PC) tiene soporte "on the go" u OTG por sus siglas.

La mejor manera de comprobarlo es servirse la caja donde vino el smartphone y ver si en las características nos lo especifican.

De todas formas, también podemos servirnos de una aplicación de terceros que nos va a decir si tenemos un USB OTG, además de indicarnos características que van a funcionar gracias a esta facultad. Dicha aplicación se llama USB OTG Checker y la podemos encontrar en la Play Store.

¿Cómo ayudan a ahorrar espacio?

Al igual que un disco duro externo puede ser de gran ayuda en un ordenador, en un móvil no iba a ser menos. Por eso, estos USB de pequeño tamaño puede ser la solución ideal. Y encima los hay muy baratos.

¿Y cómo te puede ayudar exactamente a ahorrar espacio? Pues si acostumbras a almacenar muchos archivos en el móvil, podrás liberar una gran cantidad de espacio si los pasas a una memoria externa.

Al ser de un tamaño reducido, las podrás llevar siempre contigo que ocupen mucho espacio físico. Así, siempre que lo necesites, podrás conectarlas al móvil para transferir un nuevo archivo o acceder a él.

Cabe decir que funcionan en Android y en iOS, aunque la particularidad del puerto Lightning del iPhone hará que la transferencia de archivos sea algo más lenta que el USB-C de la mayoría de Android.

Es también reseñable que los iPhone pueden usar memorias USB-C, aunque en este caso necesitarán un adaptador de USB-C a Lightning de por medio.

Una de las mejores opciones es el de la marca ZARMST, un excelente 2 en 1 al incorporar puerto USB-A y USB-C, siendo por tanto valido para móviles Android y ordenadores con este puerto.

Está disponible en color azul, negro, morado, rojo y rosa, con capacidades de almacenamiento a elegir entre 128 y 256 GB.

¿Cómo funcionan?

Este nuevo tipo de pendrives tiene dos tipos de conectores. Por un lado el USB convencional que conectaremos a nuestro ordenador. En el otro extremo, un micro USB que es compatible con los móviles.

Para utilizarlo en el móvil el proceso es muy sencillo. Sólo tenemos que instalarnos un explorador de archivos desde Google Play (si no disponemos ya de uno) y posteriormente conectar la memoria en el móvil.

Abrimos la aplicación para gestionar los documentos y nos dirigimos a la carpeta donde está toda la información de nuestro pendrive.

Es muy intuitivo y en un momento estaremos moviendo documentos de un sitio para otro. Ahora bien ¿para qué es útil este tipo de pendrives?

La respuesta es clara: mover archivos de gran tamaño como vídeos. Para documentos pequeños como fotos e imágenes podemos recurrir a un cable, a pesar de que estas memorias USB son más cómodas.

¿Para qué usos?

Si nos movemos mucho, por ejemplo en el trabajo, es perfecto para compartir documentos y tenerlos ya disponibles.

También sirve para conectar un controlador de juegos a un dispositivo Android de forma directa y sin necesidad de añadir drivers.

Pero hay más. Por ejemplo, gracias al uso de la tecnología de la que hablamos, es posible conectar impresoras utilizando la interfaz USB.

Así y de forma directa, es posible desde imprimir textos a fotografías, siempre que la conexión se configure como PTP (Photo to Photo), lo que se hace en los Ajustes del terminal Android.

Y sí, hay más posibilidades, como por ejemplo el uso de teclado y ratones de forma habitual, lo que permite mejora la introducción de datos (incluso, se reconocen bases inalámbricas que permiten el uso combinado de ambos periféricos).