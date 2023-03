Estos son los mejores regalos que le puedes hacer a tu padre si es un deportista nato

Ya sea un amante del fútbol, el tenis o el running, son los regalos con los que seguro le vas a sorprender.

Como el Día del Padre 2023 está a la vuelta de la esquina, en SPORT hemos hecho varias selecciones de ideas con regalos para el día del padre.

El 19 de marzo ya está muy cerca. Así que no hay tiempo que perder. En este caso, vamos con una selección de los mejores regalos del Día del Padre para los amantes del deporte, con mucha variedad y muy diversos precios. De hecho, en la lista hemos añadido algunos productos con descuento, ya que tal y como está la situación económica, seguro que lo agradeceremos.

Xiaomi Smart Band 7 Pro: el smartwatch para registrar todos los entrenamientos

El Xiaomi Smart Band 7 Pro cuenta con una pantalla rectangular a todo color con un tamaño de 1,64 pulgadas. Esto quiere decir que la disposición de todas las funciones en la pantalla se parecen mucho a la de un smartphone.

Y el texto y los iconos tienen más espacio y son más fáciles de tocar y de usar. Esto lo convierte en un dispositivo ideal para las personas mayores. Como indica el propio fabricante, es una "cómodo" extensión del teléfono móvil.

Este modelo es compatible con Android y iOS. Sin embargo, hay una novedad respecto a sus "hermanos" pequeños. Los sensores de luz ambiental permiten que la pantalla se ajusten automáticamente a los ojos, para evitar destellos, especialmente, a primera y última hora de la tarde. Cada vez que levantemos la muñeca, el Xiaomi Smart Band 7 Pro se iluminará con el nivel de brillo adecuado.

Mochila técnica: cabe de todo

Se trata de la mochila de la marca ZEHNHASE, que tiene más de 3.000 valoraciones positivas en Amazon y una nota de 4,4 sobre 5. Tiene una capacidad de 45 litros gracias a sus múltiples bolsillos, que sirven para guardar todos los accesorios necesarios para un buen entrenamiento: botella de agua, calleras, comba, magnesio…

Está fabricada en tela Oxford 600D, lo que le confiere una gran resistencia para el día a día. Cuenta con correas de cintura ajustables para una mayor comodidad. Además, su diseño interior es impermeable, por lo que es apta para los días más lluviosos (y más si la utilizamos también para rutas por el campo o la montaña).

Tiene una medida de 29 x 46 x 32 centímetros. Destaca por sus dos grandes compartimentos, para almacenar ropa sin necesidad de grandes bultos. Está disponible en dos colores: caqui y negro. Por su precio, 38,99 euros (ahora con un 11% de descuento) una opción más que aceptable como mochila para ir al gimnasio.

Garmin Fenix 6X Pro: no es un smartwatch al uso

El Garmin Fénix 6X PRO satisface las demandas de las personas que buscan monitorizar sus variables de entrenamiento en cualquier terreno.

Desde las variables básicas como frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno medidas con gran precisión, hasta mapas y música en el teléfono para no tener que llevar más dispositivos.

Este Garmin cuenta con un considerable puñado de modos personalizables en función al deporte que practiques, desde algunos más clásicos como atletismo, natación o tenis, a otros como hípica, navegación a vela o, incluso, interval training.

Pero las funciones de esta bestia no se limitan tan solo al deporte, claro. También realizará un seguimiento de cuántos pasos has dado durante el día y cuántas calorías has quemado.

O, si por el contrario, has estado sentado más de 1 hora, este reloj deportivo Garmin te lo recordará. Y es que de esta forma nunca antes había sido tan sencillo cuidar de nuestra salud.

Adidas Runfalcon

Para iniciarse en la práctica deportiva (o para renovar calzado), más allá de toda la equipación, tenemos que prestar especial atención a nuestros pies.

Unas buenas zapatillas son casi imprescindibles a la hora de hacer deporte, porque evitaremos que esta parte (que nos ayuda a mantener el equilibrio) sufra lesiones y nos ayudará a reducir el esfuerzo de los músculos, tendones y tendremos un buen agarre a la superficie del suelo. Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos que hacer un gran desembolso.

Es el caso, por ejemplo de las zapatillas deportivas de una marca líder, como son las Adidas RUNFALCON 2.0. Hablamos de un modelo indicado para correr, ya sea al aire libre o en interior. No obstante, son unas zapatillas deportivas muy versátiles, que se adaptan a casi cualquier deporte, incluso para salir a caminar. Están fabricadas con material sintético y revestidas con tissue.

Garmin Edge 130 Plus Ciclocomputador

Uno de los modelos mejor valorados de la marca puntera en el sector. Y ahora, rebajadísimo. De gama media por precio aunque con prestaciones de alto nivel.

Su amplia conectividad permite el acceso directo al soporte IQ Garmin y descargar así aplicaciones tan extendidas como la ya citada Strava.

Cuenta con ventajas muy valoradas como su tamaño, la buena lectura de los datos y el fácil manejo (no es táctil) ya que es muy intuitivo. La personalización resulta también bastante sencilla.

El GPS ofrece un óptimo servicio con una localización rápida de satélites que evita esperas prolongadas. Viene con mapas de serie. Y la facilidad de navegación y el sencillo uso de la cartografía suponen dos de sus principales cualidades.

También resultan virtudes importantes su capacidad de memoria (12 GB) que resulta muy adecuada y la duración de la batería que está sobre las 15 horas.

Bicicleta de treckking

Bicicleta trekking perfecta para hacer frente a cualquier pendiente y muy rápida en terreno llano. Este modelo ofrece un alto rendimiento llegando más lejos con menos esfuerzo. Está diseñada pensando en la comodidad para uso diario y equipada para un transporte seguro por la ciudad. Pesa 20 kilos.

Cámara de acción sumergible COOAU con control remoto y micrófono externo

Hacer deporte es muy importante, pero mantener los recuerdos y poder enseñarlos es más importante que lanzarse montaña abajo corriendo, esquiando o en paracaídas.

La cámara deportiva COOAU captura videos impresionantes 4K / 2.7K / 1080p y fotos de 20MP de todas tus aventuras. Vídeos de time-lapse súper estabilizado, foto cronometrada…

Tiene impermeabilidad hasta 40m de profundidad, estabilización de imagen inteligente, control remoto de muñeca, micrófono externo de alta fiabilidad y mucho más.

Allá donde tú puedas llegar podrá llegar tu cámara COOAU y podrás contar y recordar tus experiencias con todo detalle.

Balón del Mundial de Catar

Uno de sus puntos fuertes que lo posicionan como un regalo estupendo es que, como no podía ser de otra manera, cuenta con el sello FIFA Quality Pro. Eso quiere decir que ha superado las pruebas de la FIFA de circunferencia, peso, rebote y absorción de agua.

Estas son sus características técnicas:

Cubierta 100% TPU.

Cámara de butilo.

Superficie sin costuras con tecnología TSBE.

Sello FIFA Quality Pro.

Logotipo de la Copa Mundial de la FIFA estampado.

Es necesario inflarlo.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones: running en el interior... o exterior

Cuentan con tecnología activa de cancelación de ruido de hasta 35 decibelios, que no viene puesta por defecto pero que es tan fácil de activar como hacer un toque prolongado en el auricular.

Asimismo, tiene un modo transparente que permite dejar pasar el ruido ambiental sin tener que quitarnos los auriculares. Para la baja latencia, usa el protocolo LHDC V3 para dejarla por debajo de los 100 milisegundos.

En cuanto a la autonomía, Xiaomi promete una autonomía máxima de 7 horas de reproducción normal o cinco horas con la cancelación de ruido activada.

Si añadimos el estuche de carga, la autonomía puede extenderse hasta las 28 horas sin activar dicha cancelación de ruido.

New Balance 515: zapatillas para los hombres que cuidan cada detalle

El modelo 515 de New Balance tiene hoy el mejor precio de su historia en Amazon.

Esta zapatilla clásica, inspirada en los archivos de New Balance, es atemporal y por tanto se mantiene siempre como una opción para nuestra indumentaria.

Combina una parte superior de malla de ante con una entresuela EVA con suela de goma. Un todo en uno: comodidad y estilo.

Patinete eléctrico SmartGyro

Se trata del patinete eléctrico SmartGyro SpeedWay. Con un motor de 800W y batería de litio de 13.000 mAh, es la opción más sostenible para moverte por la ciudad y decir adiós al coche y a los atascos.

Las ruedas, de 10 pulgadas, son neumáticas. Este patinete cuenta con una base amplia para los pies y una suspensión doble reforzada (delantera y trasera). La velocidad máxima es de 25km/h, tal y como marca la normativa de la Dirección General de Tráfico sobre esta materia.

Seguridad, confort y potencia, hacen de este vehículo eléctrico un transporte 100% fiable para recorrer la ciudad. Ahora, con un increíble descuento: 160 euros menos.