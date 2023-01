Cómo quitar el hielo del coche durante la borrasca Gérard: rápido y barato

Los coches aparcados en la calle durante las frías noches de invierno pueden amanecer con una dura capa de hielo en sus parabrisas, lo que dificulta seriamente la conducción

La borrasca Gérard está dejando fuertes rachas de viento, nieve y frío polar en la mayor parte de la Península Ibérica.

A la hora de conducir, tener una buena visibilidad es fundamental. Y es que, el 90% de la información que se recibe en la carretera es a través de los ojos. Los cristales, por tanto, deben permitirnos ver correctamente.

Sin embargo, los coches aparcados en la calle durante las frías noches de invierno pueden amanecer con una dura capa de hielo en sus parabrisas, lo que dificulta seriamente la conducción.

Por eso, ante la bajada de las temperaturas, es muy importante tener el parabrisas y las escobillas en perfecto estado, ya que si están deteriorados pueden reducir el campo de visión al accionarlos, lo que compromete la seguridad de todos los ocupantes del vehículo.

No hay que olvidar rellenar el depósito de líquido del limpiaparabrisas con algún producto anticongelante. Y, aunque existen muchos trucos caseros para eliminar el hielo del parabrisas en las mañanas con temperaturas bajo cero, lo más práctico es cubrir la luna con una manta o un cartón la noche anterior.

Pero, sin duda, el mejor método es utilizar una rasqueta de plástico, que es un objeto específico para esta tarea: barato, rápido y seguro para el cristal de nuestro coche. Actúa con eficacia contra el hielo y se puede guardar fácilmente en la guantera.

Lo que no hay que hacer bajo ningún concepto es ayudarnos de la calefacción para derretir el hielo, ya que hay una alta probabilidad de que se produzca una rotura.

La Dirección General de Tráfico (DGT) estima que con -10 grados en el exterior, las probabilidades de que el parabrisas estalle puede ocurrir en más del 80% de las ocasiones. Con -5 grados, sucede en el 70% de las veces, y con o grados, llega a casi el 60%.

El más económico: Silverline

Es el rascador de hielo más barato del mercado. Con un precio que no llega al euro y medio, este modelo es robusto y flexible. Tiene un mango ergonómico y curvado, lo que facilita la retirada de hielo del parabrisas. Además, viene con un doble filo con ranuras para quitar cualquier rastro de hielo del cristal del coche.

Su tamaño es pequeño, compacto y pesa 0,018 kilos. Se puede guardar fácilmente en la guantera para tenerlo a mano ahora que estamos inmersos en la borrasca Gérard, que ha dejado a más de 40 provincias españolas. Los usuarios que lo han aprobado le dan un notable, e incluso algunos le han dado otro uso: “perfecto para quitar el hielo de la nevera”.

En pack: L&P Car Design

Hablamos de dos rasquetas para el hielo. Esta marca es originaria de Finlandia, por lo que no hay duda que saben lo que hacen. Cuenta con una cuchilla de latón de 90 mm y está equipada con un labio de goma y ranuras de limpieza. Su precio es algo superior, en torno a los 12 euros, pero los compradores destacan que “es resistente y eficaz”.

“Con otras rasquetas tenía que hacer mayor esfuerzo para quitar la capa de hielo. Con esta es un poco más sencillo”.

De acero inoxidable: JTENG

A diferencia de los otros rascadores de hielo, este de la marca JTENG está fabricado en acero inoxidable, TPR goma y ABS plástico, lo que le confiere una gran resistencia y durabilidad: estará en perfecto estado muchos inviernos. Sus materiales, además de permitir retirar el hielo de una forma sencilla y casi sin esfuerzo, protege el parabrisas: ni un solo rasguño.

Está diseñado en forma de T con mango deslizante para un agarre firme y, sobre todo, cómodo. Lo que no cambia es su tamaño, como ocurre en los anteriormente descritos, es ligero y muy pequeño, para que no haya excusas de que no cabe en la guantera del coche. ¡Siempre a mano!

Inalámbrico: Kärcher

Es uno de los rascadores de hielo que podríamos incluir en la categoría ‘premium’. No solo se diferencia por su precio, que supera los 40 euros, sino también por su diseño: eléctrico, inalámbrico y de tamaño compacto. Tiene una cubierta protectora de cuchillas para que el almacenamiento sea lo más seguro posible.

El estado de la batería, que es de litio ion, se indica a través de un indicador LED. Eso sí, pesa algo más, en torno a los 540 gramos.

Antivaho: Goodyear

Su mango, fabricado en FOAM de alta calidad, permite un agarre cómodo y seguro. Es el rascador de hielo más vendido: portátil y ahorra espacio. Está hecho de ABS, aluminio y TPR de alta calidad.