MakeUp Your Mix: 3 imprescindibles de Maybelline para cualquier plan de esta Navidad

Podríamos definir el maquillaje como un producto cosmético que se aplica sobre la cara. Pero en realidad, el maquillaje va mucho más allá y es toda una forma de expresión artística que no solamente realza nuestra belleza, sino que también refleja nuestra personalidad. Así, a través del maquillaje podemos comunicar cómo somos, qué nos apasiona y cuáles son nuestros sentimientos. Y estamos seguros de que esta Navidad quieres gritarle al mundo entero quién eres. Maybelline New York te lo pone fácil: pone a tu alcance los mejores productos de maquillaje para que luzcas tu mejor versión en una cena con amigas, una fiesta improvisada o un paseo bajo las luces de Navidad.

Bajo el lema 'Make up you mix', Maybelline New York, la marca de cosméticos líder en el mercado se ha marcado como objetivo que estas fiestas luzcas tu 'yo' más creativo y explores todas las posibilidades. Maybelline quiere que sea fácil adaptarse a cada estilo esta Navidad y consigas un lookazo en cada quedada.

Consigue tus imprescindibles de maquillaje de Maybelline

Con el maquillaje pasa como con las canciones. De igual modo que vas añadiendo temas a tu playlist favorita, estamos seguro de que hay cosméticos que se convertirán en imprescindibles en todos tus looks. Si quieres lucir unos labios rojos, brillantes y con volumen en Nochevieja, entonces no puede faltar en tu neceser un pintalabios Maybelline. ¿Prefieres un makeup sencillo para ir patinar sobre hielo o tomar una taza de chocolate caliente por las calles de tu ciudad? Maybelline también tiene lo que necesitas. Y si lo que quieres es el cosmético perfecto para lucir una mirada radiante en una noche de chicas, entonces prueba con una de las máscaras de pestañas Maybelline y un poco de glitter facial.

Gracias a Maybelline las posibilidades son infinitas. Pero lo cierto es que cuenta con tres básicos de maquillaje que tienen que formar parte de tu rutina si quieres lucir los looks más fascinantes esta Navidad: un pintalabios, una máscara de pestañas y un corrector de Maybelline. Estos, combinados con tus productos favoritos de la marca líder en cosmética, te permitirán obtener maquillajes sencillos, brillantes o incluso de lo más atrevidos. ¡Saca tu lado creativo y luce los mejores looks!

Pintalabios Maybelline Superstay Vinyl Ink / Maybelline

Son muchas las mujeres que han añadido los pintalabios Maybelline Superstay Vinyl Ink a su rutina diaria de maquillaje. Y es que su tinta líquida vegana fija en tus labios hasta 16 horas y, durante todo ese tiempo, mantiene su color brillante e intenso como si te lo acabases de poner. Gracias a estos pintalabios podrás lucir unos looks de infarto durante la Navidad. Sobre todo con los tonos rojos, que son todo un clásico y un acierto seguro para estas fechas. No obstante, en el mercado hay 16 tonos, por lo que también podrás optar por uno menos llamativo si prefieres lucir un look elegante pero sencillo.

Se trata de uno de los pintalabios más populares de Maybelline y está hecho con tecnología de vinilo fijo a prueba de comida, bebida y besos. Así que hazte con el labial que más te guste, agítalo, aplícalo sobre tus labios sin miedo y realza tu belleza natural esta Navidad.

Máscara de pestañas Maybelline The Falsies Surreal / Maybelline

Está claro que el pintalabios Superstay Vinyl Ink te ha encantado, porque será capaz de hacer que tus labios sean los protagonistas de tu look. Pero, ¿qué me dices de lucir una mirada de infarto con unas pestañas largas y espesas sin necesidad de utilizar extensiones? Gracias a la máscara de pestañas Maybelline The Falsies Surreal podrás enamorar con solo una mirada. Porque con este cosmético tus pestañas ganarán un 36% de longitud y multiplicarán por 10 su volumen. ¡Y eso aplicando el producto una sola vez!

El funcionamiento es muy sencillo. Gracias a su cepillo de hélices con cerdas podrás atrapar tus pestañas una a una y colorearlas a la vez que les das longitud y volumen. Pero este no es su único punto fuerte. ¿No te parece una pasada que puedas decidir tú misma la intensidad? Si quieres pegarte una buena fiesta y lucir unas pestañas súper marcadas, entonces date unas cuantas pasadas con el cepillo. Si por el contrario quieres una mirada bonita pero sencilla para la comida de Navidad, basta con que te apliques la máscara de pestañas una sola vez. ¡Gracias a Maybelline podrás escoger el maquillaje perfecto para cada ocasión!

Corrector Borrador de Maybelline / Maybelline

Por último, en tu estuche de maquillaje no puede faltar el corrector de Maybelline. Te hará falta para disimular las posibles ojeras con las que te despiertes el día de Año Nuevo después del fiestón de Nochevieja. O para tapar ese granito pequeño y molesto que aparece siempre cuando menos lo necesitas. El corrector de Maybelline consta de una fórmula hidratante enriquecida con Haloxyl y Bayas de Goji y ofrece una cobertura completa capaz de disimular al máximo todas las imperfecciones del rostro.

Gracias a su suave aplicador de microfibras se alisan las patas de gallo, se reducen los signos de fatiga, se tapan los granitos y se unifica el tono de la piel. Dicho esto, no quedan dudas de que es un básico de maquillaje que te resultará muy útil esta Navidad. De hecho, puede que incluso se convierta en tu mejor aliado para hacer gala de un rostro impecable y una mirada resplandeciente que, además, lucirá unas preciosas pestañas. ¡No lo dudes más y lánzate a probarlo!

¿Ya has pensado con qué otros productos de Maybelline vas a combinar estos tres básicos para lucir el mejor look de Navidad?