Luces quitamiedos si con la vuelta al cole han regresado los terrores nocturnos

Si duerme con un peluche, una luz quitamiedos le ayudará a localizarlo fácilmente

Muchos niños y bebés necesitan tener un punto de luz que les sirva de referencia al despertar por la noche y que alivie los terrores nocturnos y el miedo a la oscuridad.

Aquí entran en juego las lamparitas nocturnas o luces quitamiedos, algunas elegidas como la mejor por los expertos.

Ayudan a padres e hijos a pasar una buena noche sin accidentes y sin molestar encendiendo las luces principales.

En el mercado se encuentran diversos modelos. Las hay simples que van enchufadas directamente a la luz; portátiles con divertidas formas y tacto agradable para ser abrazadas en la cama; y con proyector, que convierte la habitación en un mundo paralelo que les relaja o les divierte.

Todo esto depende de lo que se esté buscando, si se quiere algo simple o una pieza más decorativa. Lo que sí deben de tener en común todas las lámparas quitamiedos es que su luz sea LED de bajo consumo. Esto alargará la vida de las lámparas y evitará subidas en la factura de la luz.

Tras estudiar las opiniones de los expertos, se han seleccionado las mejores cinco luces quitamiedos para niños y bebés que actualmente se ofertan en el mercado.

La más vendida: la luz nocturna infantil de Femkey

La lamparita quitamiedos de VAVA se lleva el primer puesto en la selección de los expertos. Se trata de una luz de tamaño y peso reducido que, incluso los más pequeños, pueden agarrar perfectamente con una mano. Pero da excesiva luz, teniendo en cuenta que es una lámpara nocturna. Su diseño con forma de huevo es muy divertido, es personalizable con stickers y perfecta para los niños, pues funciona a través del tacto.

Para encenderla y apagarla se toca dos veces en la parte superior; si deseas apagarla apagarla, dos veces en cualquier parte; para ajustar el color ‒de una luz blanca luminosa a una luz amarilla cálida‒, se toca el logotipo; por último, para desconectarla del todo hay que accionar el botón de la base on /off ¡Práctico y sencillo!

Tiene una gran autonomía, que dependerá del uso: a menor intensidad durará varias noches sin recargar (hasta 80 horas), mientras que a máxima intensidad lo hará un par de noches (5 horas). Su batería es interna y recargable mediante cable USB a través de un ordenador o cargador de teléfono móvil.

Diseño resistente

Su diseño está hecho de materiales resistentes, agradables al tacto y seguros gracias a su plástico especial para juguetes ABS+PP a prueba de niños. Tal es así, que es impermeable (IP65 Waterproof), lo que la hace excelente para realizar excursiones en familia, rutas de senderismo o para colgarla con su mosquetón en las noches de acampada en el jardín de casa.

El LED es de bajo consumo energético y crea una luz uniforme que no hace daño a los ojos. Por esto mismo, resulta ideal para la lectura o para cotillear el móvil antes de dormir para los adultos.

Los expertos catalogan la luz quitamiedos de VAVA como un producto muy recomendable que ayuda a los pequeños a moverse por la casa de noche y a las mamás durante la lactancia o los cambios de pañal.

Philips Disney, Proyector y luz nocturna 2 en 1

Las habitaciones de los más pequeños se llenan de fantasía con la lamparita de Philips y Disney. Pulsando un interruptor se pueden proyectar sus personajes favoritos en el techo o en las paredes, así como dejarla como luz de compañía mientras duermen.

Disfrutarán inventando historias gracias a los 3 discos giratorios que contienen 8 diapositivas diferentes que les harán desarrollar la imaginación. Solo hay que girarlas con la mano para poder recrearse con las increíbles aventuras de Rayo McQueen.

Además de Cars, la lámpara de Philips y Disney ofrece varios diseños con personajes de sus pelis favoritas como Frozen, Spiderman, Princesas, Star Wars y la entrañable Dory.

Cuando se usa como quitamiedos, emite una luz blanca y cálida de LED de alta calidad que no molesta a la vista y reaviva los colores de la lámpara. Para su funcionamiento son necesarias 3 pilas AA que no vienen incluidas.

La luz quitamiedos de Philips y Disney es el complemento ideal para decorar la habitación infantil y darles seguridad si se despiertan por la noche. Según los expertos la única pega que tiene es que las imágenes no cambian automáticamente y, si no se ajustan bien, se verán algo borrosas. También recomiendan fijarse en las medidas para no llevarse sorpresas, ya que pueden encontrarla más pequeña de lo esperado.

One Fire, “la noche estrellada” dentro de casa

Esta lámpara que proyecta en el techo y en las paredes un cielo lleno de estrellas. Los niños se relajan mirando cómo bailan y cambian de color hasta que Morfeo les gana la batalla.

Cuando no se quiere utilizar como proyector sino como punto de luz, dispone de una cubierta que tapa la parte superior de la esfera y emite una luz blanca de LED de baja potencia, muy agradable y perfecta para entrar en la habitación sin molestar a los pequeños.

Tiene 3 modalidades de funcionamiento que se cambian sencillamente: el modo luz cálida, el modo luces de colores (roja, azul y verde) y el modo luces con rotación.

Se enchufa a la red con un cargador de móvil, por USB en la televisión o en el ordenador, o con 4 baterías AAA. Los expertos avisan del rápido consumo de las baterías por lo que recomiendan su uso enchufado a una red eléctrica o USB.

Hay desaciertos en el diseño de este producto como la falta del botón de on/off. Para apagarlo hay que desenchufar el cable de la red o quitarle una pila, lo que conlleva asimismo que deba estar siempre conectado para que funcione.

Si se busca una de las mejores lámparas infantiles baratas recomendadas, la Lobkin 360º es una buena opción.

Bonnyco, con mando a distancia

Yissvic nació en China en 2016 creando un producto simple que cubriera con las necesidades nocturnas y acabase con la oscuridad. De este modo idearon su luz nocturna para que los más pequeños disfruten de un sueño reparador y no tengan miedo cuando se despiertan en mitad de la noche.

Este bonito conejito lo han fabricado con una suave silicona, lavable y sin BPA (Bisfenol A), ni ninguna otra sustancia nociva para el bebé. Recorre 9 colores agradables de mirar y 3 niveles de brillo ajustable, bien tocando la barriguita del muñeco o desde el mando a distancia que incorpora. Así los padres pueden ponerlo en funcionamiento desde la puerta de la habitación del bebé sin necesidad de entrar.

Pero lo mejor de esta lamparita es, sin duda, el temporizador que puede configurarse para que se apague automáticamente a los 15, 30 o 60 minutos, con el objetivo de ahorrar energía y batería. Esta última tiene una vida útil de 50.000 horas y, con una carga completa de 3 horas, es capaz de estar encendida hasta 15 horas con la luz blanca y hasta 12 con las luces de colores. Para realizar esta carga incluye un cable USB, pero ¡cuidado con no perderlo! La clavija no es estándar y si se extravía ya no se podrá volver a recargar.

La lamparita de Yssvic, con su original y gracioso diseño, es un elemento decorativo perfecto para la mesita de noche. A los niños les encantará y siempre querrán dormir con él.

Jané, la opción más económica

La luz quitamiedos de Jané está pensada para los padres que solo necesitan un punto de luz LED que ilumine lo suficiente como para entrar en la habitación y poder ver al niño o, para que el miedo a la oscuridad del pequeño desaparezca al abrir los ojos durante la noche.

Se conecta a la corriente y se enciende automáticamente gracias a un sensor que detecta la oscuridad. La luz puede dirigirse al punto deseado gracias a su cabezal direccionable en 360º.

Es recomendable desenchufarla si durante el día va a estar en una habitación donde no haya luz o una ventana porque si no gastará batería innecesariamente.

Esta batería tiene una larga duración de hasta 20.000 horas y 10.000 etapas de encendido.

La luz amarilla de la lamparita Lunetta de Osram brinda un ambiente muy acogedor en las habitaciones infantiles. Es una opción básica para quienes quieran algo práctico y funcional sin hacer un desembolso elevado.

¿Qué beneficios ofrecen las luces quitamiedos?

Las luces quitamiedos proporcionan diversos beneficios a los pequeños usuarios. En primer lugar, se encargan de brindarles la seguridad que necesitan.

En ocasiones, es suficiente con que vean un de luz en su habitación para que puedan conciliar el sueño y se sientan tranquilos. Otra ventaja es para los padres, pues podrán observar al niño mientras duerme.

Hay niños que se levantan por la noche para ir al cuarto de baño, por ejemplo. Disponer de una luz de este tipo permitirá que el peque camine sin dificultad y sin temor.

Si duerme con un peluche, una luz quitamiedos le ayudará a localizarlo fácilmente. Finalmente, esta clase de lámparas se encarga de aportar mayor calidez a cualquier estancia.

¿Qué color es mejor para una luz quitamiedos?

Una de las dudas más frecuentes de los padres en cuanto a luces quitamiedos es acerca de qué color es el óptimo.

En el mercado hay diversos modelos que cuentan con ajustes de colores, lo que quiere decir que el usuario podrá seleccionar el idóneo en función del momento. Dependiendo del color seleccionado, el efecto será uno u otro.

Tradicionalmente se ha creído que la luz blanca o azul es la perfecta para conciliar el sueño, por su poder calmante.

No obstante, diversos estudios han desechado esta idea y, en su lugar, apuestan por luces de color rojo o naranja. Aunque no lo creas, por lo visto son colores mucho más relajantes para caer en los brazos de Morfeo.