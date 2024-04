¿Fan de Elísabet Benavent? Así es su última novela protagonizada por un él

Elísabet Benavent está de vuelta. El regreso de la escritora valenciana a las librerías es inminente. Ha sido ella misma quien ha anunciado a través de sus redes sociales la publicación de un nuevo libro, que estará disponible el próximo 4 de junio.

Benavent ha desvelado la portada de Esnob (SUMA). En esta ocasión, los lectores podrán de una novela diferente en la que el protagonista es él. Y es que, la autora ha desvelado poco sobre el que es su próximo proyecto y solo ha compartido la sinopsis de su último libro.

Esnob, la última novela de Elísabet Benavent

Imagina: eres un tiburón de las finanzas estilo lobo de Wall Street, perteneces a una buena familia y siempre lo has tenido todo; por no hablar de que no hay chica que se te resista. Y cuando estás a punto de rozar la cumbre del éxito con las yemas de los dedos, lo pierdes todo... por tu culpa.

Tu única salida es volver a empezar y ahí estás, con tu traje esnob, en un polígono industrial en tu primer día como ceniciento. Pero, tranquilo, Alejo, que este no es el cuento de siempre, ¿o tal vez sí?

Se lanzarán dos ediciones diferentes a la vez: el formato habitual y una edición especial limitada de tapa dura que es, como ha escrito Benavent en su cuenta de Instagram, "canelita en rama".

Más de 4.000.000 de ejemplares vendidos

El lanzamiento de la saga Valeria marcó el debut en el mundo editorial de Elísabet Benavent y el comienzo de su carrera como escritora. Desde entonces, ha publicado más de veintitrés libros y se ha consolidado como un fenómeno editorial, con más de 4.000.000 de copias vendidas. Algunas de sus obras han sido traducidas a múltiples idiomas y distribuidas en diversos países.

En 2020, Netflix estrenó la serie Valeria, seguida en 2021 por la película Fuimos canciones, y en 2023 la miniserie Un cuento perfecto, la cual alcanzó el puesto número uno global en la plataforma durante varias semanas. Este éxito se suma a su incursión triunfante en el mercado anglosajón con la traducción al inglés de su novela homónima.

Su última obra, Cómo no escribí nuestra historia, continúa consolidando su reputación como una autora de renombre. Esta última obra, que salió a la venta el año pasado, se centra en la historia de Elsa Benavides (que podría estar inspirada en la propia autora) es una escritora de éxito con una crisis creativa y una obsesión: matar al personaje que la catapultó al éxito.

Pero la solución a sus problemas no pasa por electrocutar a Valentina con un móvil en la bañera. Es la punta del iceberg de una herida más profunda. Decidida a huir para volver a abrazar la escritura, se topa con Darío, un músico recién llegado de París que además es su vecino.

'Valeria' tendrá cuarta temporada

Netflix anunció en marzo el inicio del rodaje de la temporada final de ‘Valeria’, la serie basada en las novelas de Elísabet Benavent con el mismo título.

De este modo se confirma que habrá una cuarta temporada de la ficción protagonizada por Valeria (Diana Gómez), Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) y Nerea (Teresa Riott) pese a que en la tercera parecían despedirse, ya que se había presentado como la final. Los nuevos capítulos vuelven con los habituales conflictos amorosos, relaciones aparentemente perfectas, nuevos estilos de vida y, completando el ciclo de una de las parejas más consolidadas, habrá la llegada de un bebé.

Asimismo, la escritora promete que este final no defraudará: “Esta cuarta entrega despierta emociones encontradas. Por encima de todo, me hace feliz, pero también me hace sentir nostalgia, porque con ella termina un ciclo y decimos adiós a este proyecto tan especial. Sin embargo, nos despedimos por todo lo alto, con una temporada emocionante, inspiradora y, cómo no, romántica y contemporánea, con la que esperamos que todos puedan sentirse identificados, pero también soñar. Porque si algo me ha enseñado Valeria es a soñar".