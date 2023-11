La posible sanción a la que se enfrenta Pepe Castro: "Luego vosotros pedís respeto"

El presidente del Sevilla se enfrenta a una multa económica por esperar al equipo arbitral en el túnel de vestuarios El director deportivo del Sevilla, Víctor Orta, ya fue sancionado con dos partidos en la presente temporada por faltar al respeto a los colegiados en el túnel de vestuarios

La doble expulsión de Jesús Navas y Sergio Ramos acabó de calentar por completo el partido entre la Real Sociedad y el Sevilla. Ambos jugadores fueron expulsados en la misma jugada. El ex jugador del Real Madrid recibió la segunda tarjeta amarilla en un inicio, pero Ortiz Arias fue al VAR y acabó mostrándole la roja directa. Por la otra parte, Jesús Navas fue expulsado por dirigirse al asistente golpeándose el rostro con la palma de la mano tras la expulsión del camero.

Todo el sevillismo acabó enfadado con las decisiones de Ortiz Arias en el Reale Arena. Tanto los propios jugadores como el entrenador o el presidente del Sevilla mostraron su descontento con el colegiado madrileño una vez finalizó el partido.

Pepe Castro explotó y decidió bajar al túnel de vestuarios. Allí, el presidente del Sevilla esperó al equipo arbitral para recriminarles las decisiones tomadas en esa polémica acción: "Luego vosotros pedís respeto. Que has ido a verla y todo. Eso no es roja hombre. Que nos estamos jugando todos mucho, no solo vosotros", indicó Ortiz Arias en el acta del partido.

No es la primera vez que Pepe Castro decide bajar al túnel de vestuarios. Junto a Monchi, el presidente del Sevilla también lo hizo al concluir el Osasuna - Sevilla de la temporada pasada. Por aquel entonces, Pepe Castro fue sancionado con una multa económica de 602 euros.

Diferente fue el castigo para Víctor Orta. El director deportivo fue sancionado con dos partidos tras el Sevilla - Girona de la presente temporada. El colegiado recogió entonces las palabras de Víctor Orta en el acta arbitral: "Una vez finalizado el partido y en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Sevilla CF, D. Víctor Orta nos acompañó durante este recorrido dirigiéndose a nosotros en los siguientes términos: “Si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, eres un cagón”".

El director deportivo fue sancionado según el artículo 124 del Código Disciplinario relativo al menosprecio: “Dirigirse a los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”.

Pepe Castro se enfrenta a una multa económica

Sin embargo, al no haber faltado al respeto de los árbitros, Pepe Castro solo se enfrentará a una sanción económica por haber bajado al túnel de vestuarios, una zona donde no pueden estar los presidentes, tal y como lo explica el artículo 255 del Reglamento General de la RFEF: "Solo tendrán acceso a los recintos de los vestuarios, los miembros del equipo arbitral, los/as jugadores/as inscritos en acta, entrenadores/as, médicos, fisioterapeuta, ATS, encargados/as de material, los/as delegados/as de los clubes contendientes y de pista, de la organización arbitral, de la RFEF, de la Federación de ámbito autonómico y del/de la Delegado/a Federativo/a de Partido. La presencia de cualquier otra persona podrá ser sancionada por el órgano disciplinario correspondiente".