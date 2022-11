Monchi niega una posible salida del Sevilla

En declaraciones previas al partido ante Manchester City, el director general deportivo del Sevilla cerró las puertas sobre una posible marcha: "No soy un cobarde" Monchi se muestra confiado ante la nueva etapa del equipo a los mandos de Jorge Sampaoli, entrenador que ya ha cosechado buenos resultados en sus primeros partidos

Tras un decepcionante inicio de campaña del Sevilla en Liga y Champions League, el conjunto andaluz parece estar recuperando sensaciones tras la llegada de Jorge Sampaoli al frente del equipo hace poco menos de un mes. El director deportivo y una de las cabezas más visibles del club, 'Monchi', habló ante la prensa sobre su situación en el Sevilla y el estado de ánimo del equipo.

Monchi habló por primera vez tras el mal inicio de temporada del Sevilla, y se mostró autocrítico con sus constantes apariciones ante la prensa : "No ha sido tanto tiempo, quizás antes hablaba demasiado. A veces uno habla tanto yo mismo me cansaba de escucharme. Creía que era bueno pararme un poquito, pero he seguido haciendo mi trabajo que es lo más importante."

Pese a ser uno de las razones por las que el Sevilla se ha convertido en uno de los mejores equipos en el mercado de fichajes la pasada década, la figura de Monchi este último año ha sido cuestionado por aficionados y prensa. "Me he ganado las críticas que hay de mí. Si la gente no está contenta con lo que está viendo, asumo la crítica con entereza, con fuerza y de la única forma que entiendo que es mejorando lo que estamos haciendo", manifestó.

Monchi se mostró confiado en el nuevo proyecto del Sevilla bajo las órdenes de Sampaoli, y afirma que su ilusión no ha decaído: "Me encuentro con ganas e ilusión de darle la vuelta a esto, de hecho tengo esa revancha interna de cambiar la situación y los que me conocen saben de lo que estoy hablando. Soy de los que nunca me rindo y es el momento de demostrarlo con trabajo, ilusión y ganas".

"Este club ha crecido porque nunca ha habido una doctrina única, cada uno ha tenido un criterio y se ponía encima de la mesa. Soy un tipo complicado en mi día a día porque tengo un genio difícil. Discuto con el presidente y el vicepresidente igual que cuando ganamos la Europa League en Colonia o se batió el récord de puntos con Lopetegui. ¿Qué si he pensado en irme? En absoluto. me conocéis bastante y ahora amagar o pensarlo sería de cobardes", declaró Monchi.

El director técnico tuvo palabras de cara al enfrentamiento ante el Manchester City, y afirmó que es un partido "donde no hay mucho en juego pero hay un prestigio".Monchi habló sobre la cuestionada planificación deportiva del Sevilla, tras vender el pasado mercado de verano a Jules Koundé y Diego Carlos, los dos mejores activos del club:" Hay jugadores que no tienen repuesto porque también hay jugadores lesionados. Quedan dos partidos para el parón. Hay tiempo para sentarnos y valorar todas las posibilidades"

"No tenemos plantilla para estar decimoctavos en liga, ya te lo digo yo. Vamos a estudiar todo, sin prejuicios, y buscaremos soluciones. Esta plantilla tiene más futbol, más rendimiento, más repertorio, pero viendo el resultado algo hemos hecho mal." manifestó Monchi ante las dudas que rodean la plantilla del conjunto andaluz, acusada de falta de talento.

En última instancia, habló sobre el próximo partido del Sevilla, que se enfrentará al Betis en el derbi de la ciudad, un partido clave para el devenir de la temporada y el estado de ánimo del equipo: "Tenemos un partido que es muy importante por lo que supone en la ciudad ante un Betis en su mejor momento y no llegamos en nuestro mejor momento pero somos el Sevilla. El grupo sabe lo que significa el partido y hay que tomarlo con la entereza necesaria sabiendo que representamos a una parte importante de la ciudad de Sevilla"