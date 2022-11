Varios acicates para el Sevilla en su adiós a la Champions

El equipo aspira a irse con la cabeza alta rodándose con más minutos a los órdenes de Sampaoli y con 2,8 millones de euros en juego El cuadro hispalense afronta un examen de nivel visitando al City, que tampoco se juega nada y que tendrá la sensible baja de Haaland

El Sevilla cierra su participación en la Champions en un atractivo partido en Manchester aunque sin nada en juego a nivel clasificatorio. Los de Jorge Sampaoli tienen asegurada la tercera plaza que les garantiza seguir viajando por el Viejo Continente en la Europa League, su competición fetiche, mientras que el City será sí o sí primero. Haaland, aun convaleciente de su lesión en el pie, será la gran ausencia del partido.

No está el horno para bollos en el Sevilla, que lejos de molestarle ve el partido como una oportunidad para reivindicarse. El calendario no ha dado tregua desde la llegada de Sampaoli al banquillo, con partidos cada tres días. Sus pupilos siguen adaptándose a sus peticiones al ritmo que el técnico va lidiando con los múltiples dolores de cabeza que le llegan desde la enfermería.

Fernando y Nianzou siguen siendo baja mientras que En-Nesyri recibió el alta y viajó con el equipo, al igual que los tocados Marcao y Navas. El palaciego, con menos peso en el equipo, partiría de inicio si está en condiciones. El central, exprimido siempre por Sampaoli, sí podría tener algo de descanso en vistas al derbi con el Betis en el Villamarín. En la convocatoria destaca el canterano Carlos Álvarez. El delantero, posición donde al cuadro hispalense le está faltando buen rendimiento, es últimamente un habitual en las sesiones con el primer equipo y podría acabar dando el salto.

Enfrente estará un Manchester City al nivel excelso que suele. Si en el Sevilla se espera alguna que otra modificación, más se atisban en los ‘skyblue’. El calendario inglés es el más comprimido con diferencia y Pep Guardiola anunció rotaciones. “Queremos ganar el partido y seguir probando cosas. Por el prestigio que tiene esto, tenemos que lograrlo. Tengo que ver cómo están los jugadores. Los menos habituales jugarán, pero tengo que echar un vistazo al entrenamiento”, dijo en la previa el de Santpedor.

Pep no contará seguro con Haaland. “Se encuentra mejor. Cada día está mejor, pero aún no está al 100% y no queremos tomar riesgos. Espero poder contar con él contra el Fulham”, aseveró. Un triunfo en Champions vale 2,8 millones de euros. 'Pecata minuta' para el City pero no para el Sevilla, que añade el componente económico a la lista de alicientes de este miércoles.

Alineaciones probables:

Manchester City: Ortega; Stones, Rúben Dias, Ake, Sergio Gómez; Bernardo, Rodri, Gündogan; Foden, Julián Álvarez y Grealish.

Sevilla: Dmitrovic; Navas, Gudelj, Carmona, Acuña; Rakitic, Jordán; Januzaj, Isco, Papu Gómez; y Rafa Mir.

Árbitro: Orel Grinfeld (Israel).

Hora: 21.00