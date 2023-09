Lukebakio ya impresiona en el Pizjuán

Ante el Almería lució el nuevo extremo del Sevilla, que ha dado muchos pasos hasta poder llegar a Sevilla En sus anteriores equipos no consiguió la regularidad y ahora busca asentarse en un equipo europeo

El fútbol te olvida muy rápido y sino que se lo pregunten a Dodi Lukebakio, que pasó de ser una promesa a un 'olvidado'. Ahora, su fichaje este verano por el Sevilla, lo ha vuelto a resurgir y a sus 25 años está mostrando un buen nivel. Ahora solo le falta consolidar este rendimiento que ha demostrado en El Sadar ante Osasuna y ante el Almería, que puso el Sanchez Pizjuán en pie.

Hay futbolistas como Lukebakio que les cuesta asentarse por un motivo o otro y no terminan de explotar o bien explotan tarde. La precocidad que estamos viendo en futbolistas no tiene porque ser la única 'norma' para recalar en el fútbol profesional. A los 25 años el nuevo extremo del Sevilla ha encandilado a todo el Pizjuán por sus destellos que ha mostrado en el partido ante el Almería.

"Es una nueva liga para mí. He estado siguiendo los partidos de LaLiga porque es un campeonato muy atractivo. Me han comentado que el campeonato es magnífico y tengo muchas ganas de comenzar", explicaba cuando llegaba hace unas semanas del Herta Berlín. El futbolista marcó 11 goles en Alemania pero no pudo evitar el descenso 'a los infiernos' de su conjunto, motivo por el que decidió emprender una nueva aventura, esta vez en La Liga EA Sports.

En Alemania empezó a verse como un futbolista que se podía estancar, pero nadas más lejos de la realidad, lo superó y fue un jugador importante. "La segunda parte de la temporada pasada me hizo pensar mucho", comentaba en una entrevista en octubre de 2022. Había completado una campaña 'complicada' en Wolfsburgo y volvía a Berlín para empezar una nueva 'vida'.

En marzo pudo volver a la Selección Belga y causó buena sensación. Los aficionados belgas se preguntaban '¿De dónde ha salido Lukebakio?', en definitiva se habían olvidado de él completamente... tantos años sin estar en el radar futbolísticos le hicieron desaparecer de los planes de los 'diablos rojos'. "La gente no puede saber lo que puedo hacer si no ven mis partidos en Alemania", era el mensaje que mandó Lukebakio a los aficionados belgas tras sus dos asistencias ante Suecia, en marzo.

En una entrevista en 'KhelNow' se sinceró: "Cuando sufres mucho, la mayoría de las veces piensas más profundamente. Te preguntas qué está pasando mal y cuál es el problema. Justo me decía a mí mismo que tengo que dar más, tengo que hacer todo lo que pueda para que al final no me arrepienta... También tengo un entrenador personal. Realmente trato de mejorar cada día. Así cambié", comentaba de manera abierta.

El atacante quedó totalmente enamorado del ambiente del Ramón Sánchez Pizjuán, hasta tal puto que así dejó constancia en sus redes sociales. Lukebakio tenía ya un acuerdo con el Burnley, que estaba dispuesto a pagar más dinero al Hertha y abonar un sueldo anual del futbolista muy superior del que cobra en Sevilla. El jugador belga hubiera cobrado en Inglaterra unos tres millones de euros más de los que finalmente recibe en el cuadro andaluz. El Pizjuán vive tiempos difíciles y Lukebakio quiere hacer sonreír a una hinchada falta de alegría. Los 10 millones de euros que pagaron este verano por el jugador, pueden salirle muy 'baratos' a la secretaría técnica sevillista.