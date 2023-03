Jorge Sampaoli, destituido como entrenador del Sevilla

El club hispalense ha decidido 'sentenciar' al técnico argentino por los malos resultados en liga "El Sevilla FC ha resuelto el contrato con su entrenador, Jorge Sampaoli, tras la derrota del equipo en Getafe, que ha vuelto a colocar el equipo al borde de las plazas de descenso", dice el comunicado

El Sevilla FC acaba de anunciar la destitución de Jorge Sampaoli, que deja el club hispalense tan solo cinco meses después de aterrizar. Llegaba con el cometido de revitalizar a una plantilla que daba signos de hundimiento, pero no ha logrado el objetivo ni mucho menos.

Aunque en Europa League el equipo sigue vivo, el Sevilla está demasiado cerca del precipicio en Liga (a dos puntos del descenso y a trece de los puestos europeos). La dirección deportiva quiere darle aire nuevo al banquillo y empezar a remontar de una vez por todas. José Luis Mendilibar, 'cazado' ya en Sevilla, apunta a ser su sustituto.

Sampaoli llegó al club nervionense el pasado 6 de octubre de 2022 para sustituir a Julen Lopetegui. El técnico argentino, que ya vivió una etapa en el Sánchez-Pizjuán en la temporada 2016/2017, era uno de los nombres que más ilusionaba a la afición para volver.

ℹ️ Jorge Sampaoli deja de ser el técnico del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 21 de marzo de 2023

Redebutó en el banquillo del Sevilla con un empate frente al Athletic Club (1-1) en la jornada 8 de liga. Desde entonces, trece victorias, cinco empates y doce derrotas en todas las competiciones, que han certificado una de las peores temporadas en competición doméstica que se recuerdan en este siglo por tierras sevillistas. De hecho, desde hacía semanas que más de un periodista, en rueda de prensa, le preguntaba al ya ex técnico de la entidad por su posible salida del club.

A parte de los resultados, jugadores como 'Bono' o Marcos Acuña habían dejado claro ante los micrófonos que, pese a llevar tanto tiempo con Sampaoli, aun no sabían de qué forma afrontar los partidos. "Tenemos que encontrar una forma de afrontar y jugar los partidos y agarrarnos a eso. No entrar en una confusión, porque no sabes cómo jugar y dependes de la suerte. Acabas atacando y defendiendo con anarquía si no lo tienes claro", aseguraba 'Bono' tras la derrota de ayer domingo ante el Getafe (2-0), que les dejó a tan solo dos puntos del descenso.

La plantilla descansará durante el día de hoy, y mañana martes los jugadores están citados para volver a los entrenamientos a las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.